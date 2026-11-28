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Ένα νοσοκομείο στη Βαρκελώνη προσπαθεί να δώσει δύναμη και κουράγιο στους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, βγάζοντας τους από τους θαλάμους και πηγαίνοντας τους μία βόλτα μέχρι την θάλασσα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι.

Ο λόγος για το νοσοκομείο Hospital del Mar, το οποίο είναι χτισμένο πάνω σε μία μεγάλη παραλία και έχει μια πανέμορφη θέα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η πρακτική, η οποία ξεκίνησε από την περίοδο της πανδημίας, φαίνεται να έχει μεγάλη επίδραση στους ασθενείς, καθώς οι γιατροί και οι νοσηλευτές τους θέλουν να τους ανεβάσουν το ηθικό και να τους θυμίσουν τι τους περιμένει εκεί έξω μόλις αναρρώσουν.

«Είναι μία από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούμε για να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια πιο ανθρώπινη διάσταση στη ΜΕΘ και να μειώσουμε το μετατραυματικό στρες που την συνοδεύει», είπε στην Washington Post η Dr. Purification Perez-Teran, επικεφαλής της ΜΕΘ του Hospital Del Mar.

«Το να βλέπουμε τα πρόσωπά τους είναι ό,τι καλύτερο», συμπλήρωσε.

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Μέσω αυτής της πρακτικής, γιατροί και νοσηλευτές στο Hospital Del Mar έχουν παρατηρήσει άμεση βελτίωση στη διάθεση των ασθενών, καθώς και μετρήσιμες, θετικές σωματικές αλλαγές μετά την επίσκεψή τους στην παραλία.

«Ασθενείς που ήταν καταθλιπτικοί και που δεν ήθελαν να συνεργαστούν πηγαίνουν για μια βόλτα στη θάλασσα και την επόμενη εβδομάδα είναι, θα έλεγα, εντελώς διαφορετικοί. Είναι πιο χαρούμενοι και συνεργάζονται περισσότερο. Είναι μια ριζική αλλαγή», εξήγησε η Dr. Purification Perez-Teran.

Για τους ασθενείς που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εξόδους, προσφέρεται μια παρόμοια εμπειρία μέσω συσκευών εικονικής πραγματικότητας.

«Οι επιδράσεις που έχει η εικονική πραγματικότητα και μια επίσκεψη στην παραλία είναι οι ίδιες. Σε σύγκριση με όσους δεν κάνουν τίποτα, εμείς προσπαθούμε και παρατηρούμε μια πραγματικά θετική αλλαγή στους ασθενείς, όσον αφορά το άγχος και την ευεξία τους», κατέληξε η Dr. Purification Perez-Teran.