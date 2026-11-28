Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 8:47 το πρωί στη Φλώρινα και συγκεκριμένα 4 χιλιόμετρα βόρεια του Νυμφαίου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 6,6 χιλιόμετρα κι έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή του νομού.

Δεν έχουν γίνει αναφορές για υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.