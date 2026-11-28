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Σάλος με την υπόθεση των πολλών εκατοντάδων κατηγορούμενων ενστόλων, που αποτελεί παράλληλα κι ένα ισχυρό πλήγμα στο κύρος των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως και στον τρόπο λειτουργίας τους.

Πρόκειται για πάνω από 1.300 ανθρώπους με στολή, και σχεδόν κανείς τους δεν υπηρετούσε στην Αθήνα. Ήρθαν από τον Έβρο και τη Θράκη, από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, από την Πάτρα και την Κρήτη, με μια υπηρεσιακή μετακίνηση στην τσέπη και μια απόδειξη διαμονής που δεν αντιστοιχούσε σε κανένα βράδυ. Η δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων περιγράφει δύο ομάδες πολιτών που τις εξέδιδαν με αμοιβή και μια ζημιά για το Δημόσιο που ξεπερνά τα 12,6 εκατ. ευρώ. Ποιοι είναι όμως όσοι βρέθηκαν από την άλλη πλευρά του γκισέ και από πού ξεκινούσαν;

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκονται 34 πολίτες, χωρίς βαθμό ή σώμα, που κατηγορούνται για συμμορία. Ανήκουν σε δύο ανεξάρτητες ομάδες, που δρούσαν χωρίς καμία συνεργασία μεταξύ τους, και η καθεμιά, κατά την ΕΥΠ, προκάλεσε ζημιά άνω των 120.000 ευρώ. Στην κορυφή της πρώτης βρίσκεται μια γυναίκα που εμφανίζεται με το όνομα «Μαρκέλλα», την οποία η έρευνα θεωρεί αρχηγό και «ιθύνοντα νου». Δίπλα της, ως υπαρχηγός, αναφέρεται αστυνομικός που υπηρετεί στα Ιωάννινα.

Οι ομάδες δεν δούλευαν μόνες τους. Συνεργάζονταν με υπευθύνους ξενοδοχείων και καταλυμάτων, με εταιρείες εξυπηρέτησης και με «αχυράνθρωπους». Σε μια από τις δύο ομάδες, ένας μεγάλος αριθμός αποδείξεων εκδόθηκε από εταιρείες που ανήκουν, επί χάρτου, σε πολίτες Ρουμανίας, Πολωνίας και Βουλγαρίας, οι οποίοι «πιθανόν δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ τη χώρα μας». Πολλές από αυτές δηλώνουν την ίδια έδρα και αλλάζουν συχνά διευθύνσεις, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ανύπαρκτων προσώπων που τα διαχειρίζεται στην πράξη ένας και μόνο άνθρωπος.

Υπάρχει και η οικογενειακή πλευρά. Στο σπίτι των γονιών της «Μαρκέλλας» οι αστυνομικοί βρήκαν 328.375 ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα σε δύο διαφορετικά σημεία ντουλαπιών στην κουζίνα και στον διάδρομο. Βρήκαν και εξαργυρωμένα κουπόνια στοιχηματικής εταιρείας, στο όνομα του πατέρα της, ονομαστικής αξίας περίπου 218.601 ευρώ.

Ποιοι είναι οι «πελάτες» με τη στολή

Η αστυνομική έρευνα μιλά για τουλάχιστον 1.290 αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες που έλαβαν αποδείξεις. Ο κατάλογος της δικογραφίας είναι ελαφρώς μεγαλύτερος: καταγράφει 1.304 ένστολους με κατηγορία απάτης, συν έξι ακόμη. Κατά προσέγγιση:

1.060 στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας , κυρίως αρχιφύλακες (πάνω από 500) και ανθυπαστυνόμοι (περίπου 255), με περίπου 77 συνοριακούς φύλακες και πάνω από 100 υπαστυνόμους Α΄ και Β΄.

στελέχη της , κυρίως αρχιφύλακες (πάνω από 500) και ανθυπαστυνόμοι (περίπου 255), με περίπου 77 συνοριακούς φύλακες και πάνω από 100 υπαστυνόμους Α΄ και Β΄. 199 λιμενικοί, με πρώτους τους σημαιοφόρους (περίπου 62) και τους ανθυπασπιστές (περίπου 60).

με πρώτους τους σημαιοφόρους (περίπου 62) και τους ανθυπασπιστές (περίπου 60). Περίπου 45 πυροσβέστες , από πυροσβέστες μέχρι πυράρχους και πυραγούς.

, από πυροσβέστες μέχρι πυράρχους και πυραγούς. Δύο στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Από πού ξεκινούσαν

Για τους 975 κατηγορουμένους καταγράφεται σαφής τόπος υπηρεσίας, και μόλις 4 από αυτούς ανήκουν στην Αττική. Οι υπόλοιποι κατανέμονται περίπου ως εξής:

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία: 230

Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα: 190

Θεσσαλία: 65

Νησιά Αιγαίου και Κρήτη: 135

Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος: 10

Θράκη - Έβρος: 105

Ανατολική Μακεδονία: 35

Οι υπηρεσίες τους είναι αστυνομικά τμήματα και σταθμοί, συνοριακοί σταθμοί και λιμεναρχεία, από την Ορεστιάδα και το Σουφλί μέχρι την Πάτρα, την Καλαμάτα και το Ηράκλειο.

Γιατί ταξίδευαν «για δουλειά»

Οι αρχές είχαν στα χέρια τους στοιχεία για 2.943 μετακινήσεις προσωπικού προς τη ΓΑΔΑ και 1.473 προς τη ΓΑΔ Θεσσαλονίκης. Το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα διανυκτέρευσης όσων μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, με 80 ευρώ το βράδυ και 104 ευρώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι ομάδες δήλωναν στις αποδείξεις πάντα το μέγιστο ποσό, ακόμη και όταν οι ένστολοι είχαν πραγματικά μείνει στα καταλύματα και πλήρωναν πολύ λιγότερα.

Η αμοιβή τους ήταν συνήθως σε μετρητά: ενδεικτικά 450 ευρώ τον μήνα για περιοχές των 80 ευρώ και 630 ευρώ για τις ακριβότερες. Οι αποδείξεις εκδίδονταν τμηματικά, έως 500 ευρώ η καθεμιά, ώστε να μην απαιτείται τραπεζική εξόφληση και να μη μένουν «ηλεκτρονικά ίχνη». Η ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.646.797,31 ευρώ. Από αυτά, 2.844.727,66 ευρώ αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 474 περιπτώσεις της Α΄ Ομάδας και 9.512.781,45 ευρώ σε τουλάχιστον 823 περιπτώσεις της Β΄.

Τα μέτρα προστασίας και τα «πλυντήρια»

Η Β΄ Ομάδα, σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσε μέσω Viber, Telegram και WhatsApp, είχε στο κουδούνι γραφείου στην Αθήνα την ένδειξη «Α1» αντί για επωνυμία και παρέδιδε αποδείξεις σε προκαθορισμένα σημεία. Χρησιμοποιούσε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που άλλαζε τακτικά και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λογαριασμό Revolut της Λιθουανίας.

Στις συνομιλίες που καταγράφονται, η αρχηγός μιλά για μετρητά «στο πλυντήριο», για «είκοσι χιλιάρικα» και για χρήματα που τα έχει «διάσπαρτα» και δεν θυμάται πού. Σύμφωνα με τη δικογραφία, έβαλε ειδική σιδεριά στο σπίτι της για να τα φυλάσσει.

Η υπόθεση δεν δείχνει μόνο πόσο εύκολα μπορούσε να γίνει η απάτη, αλλά και πόσοι συμμετείχαν. Κάθε αστυνομικός και λιμενικός του καταλόγου είναι ξεχωριστή περίπτωση, και η Δικαιοσύνη θα κρίνει τη συμμετοχή του. Το προφίλ που προκύπτει όμως είναι ξεκάθαρο: άνθρωποι με στολή από τα σύνορα, τα νησιά και την επαρχία, που δεν χρειάζονταν τα χρήματα, αλλά μια απόδειξη. Και μια απάτη 12,6 εκατ. ευρώ που έγινε εφικτή επειδή κανείς δεν μπορούσε να ελέγξει αν ένας υπάλληλος κοιμήθηκε πράγματι εκεί που δήλωσε.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι πώς ένα σύστημα που στηρίζεται σε χαρτιά και υπεύθυνες δηλώσεις θα ελέγχεται από εδώ και πέρα. Το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη εκδώσει νέα διαταγή για τις μετακινήσεις, με υπεύθυνη δήλωση ότι ο μετακινούμενος δεν έχει συγγενή στον τόπο της υπηρεσίας.

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