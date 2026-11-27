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Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Κωνσταντίνου Τουτουντζιδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η ζωή του Κωστή άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο, καλούμενος να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία σε τόσο νεαρή ηλικία.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο νεαρός ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στο Ρέθυμνο, ενώ ήταν ένας αξιόλογος νέος που έχαιρε της εκτίμησης των ανθρώπων που τον γνώριζαν.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του αποτέλεσε η θητεία του ως Εύζωνας στην Προεδρική Φρουρά, υπηρετώντας με τιμή την πατρίδα και φορώντας την ιστορική ευζωνική στολή.

Ο πρόωρος χαμός του, σε μια ηλικία που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά του, έχει προκαλέσει ανείπωτο πόνο στην οικογένειά του, στους φίλους του και στην ευρύτερη κοινωνία του Ρεθύμνου, που αποχαιρετά ένα δικό της παιδί.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής, στη Λούτρα Ρεθύμνου.

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