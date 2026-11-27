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Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής 27/11 ο 50χρονος κτηνοτρόφος που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 24χρονου στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Ο εργοδότης και κουμπάρος του θύματος ομολόγησε το έγκλημά του κατά την προανακριτική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα 30/11.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον του 24χρονου, οι δύο άνδρες γνωρίζονταν καλά, καθώς ο νεαρός επισκεπτόταν συχνά τον 50χρονο για να εργαστεί. Αυτή τη φορά, φέρεται να είχε ταξιδέψει στο Νευροκόπι προκειμένου να εισπράξει τα δεδουλευμένα του.

Το χρονικό

Τα ίχνη του 24χρονου είχαν χαθεί στις 21 Νοεμβρίου από το Περιθώρι Δράμας και οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Από την πρώτη στιγμή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο 50χρονος, μιας και ήταν ο τελευταίος που τον είδε ζωντανό. Όταν ο κλοιός άρχισε να σφίγγει, ο κτηνοτρόφος λύγισε και αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι τον είχε σκοτώσει γιατί είχαν οικονομικές διαφορές.

Οι δυο τους φέρεται να διατηρούσαν ερωτική σχέση και ο 50χρονος είχε βαφτίσει τα παιδιά του 24χρονου στη Βουλγαρία. Ο κτηνοτρόφος κατέθεσε ότι ο 24χρονος γι αυτόν τον λόγο, τον απειλούσε και του ζητούσε χρήματα διαρκώς. Αφού είπε στους αστυνομικούς πώς τον σκότωσε (σ.σ.: με καραμπίνα) υπέδειξε στις Αρχές το σημείο που έκρυψε τη σορό του. Το πτώμα του εν τέλει βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε αγροτική περιοχή της Δράμας.

Το βαν του 24χρονου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο Κάτω Νευροκόπι τη Δευτέρα (23/11), χωρίς όμως να υπάρχουν μέσα ούτε τα έγγραφα του, ούτε το κινητό του τηλέφωνο που ήταν κλειστό από το βράδυ του Σαββάτου. Ο νεαρός ζούσε στη Βουλγαρία και ήταν πατέρας δυο παιδιών.

Είχε σκάψει τον λάκκο που τον έθαψε

Το έγκλημα έγινε στο μαντρί του καθ΄ομολόγιαν δράστη. Ο εργοδότης και κουμπάρος πάτησε τη σκανδάλη και τον πυροβόλησε στο στήθος. Στη συνέχεια, φόρτωσε το πτώμα του στο αυτοκίνητο –το οποίο ανήκει στο θύμα– και τον έθαψε στο χωράφι του.

Ο δράστης, μετά το έγκλημα, πέταξε την καραμπίνα και το κινητό του θύματος στο ποτάμι. Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθη και ο 23χρονος ανιψιός του, με την κατηγορία της υπόθαλψης, καθώς ο κτηνοτρόφος τού είχε ζητήσει να τον μεταφέρει από το σημείο όπου είχε παρκάρει το βαν του θύματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star που προβλήθηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, ο δράστης είχε σκάψει τον λάκκο που έθαψε μέσα τον κουμπάρο του ένα μήνα πριν.

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