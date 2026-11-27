Snapshot Snapshot powered by AI

Ένα κύμα κακοκαιρίας εκτείνεται πάνω από τη χώρα μας, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και πτώση θερμοκρασίας για τουλάχιστον 3 με 4 ημέρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το διάστημα αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για πλημμυρικά φαινόμενα και απαγορευτικό απόπλου, ειδικά στα θαλάσσια πελάγη.

Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα θα εστιάζονται αρχικά στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, όπου θα σημειωθούν έντονες βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα τροφοδοτούνται από ψυχρό αέρα.

Η κατάσταση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, καθώς και σε τμήματα της κεντρικής Στερεάς και της βόρειας Πελοποννήσου.

Από το Σάββατο, το βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την κεντρική Ευρώπη θα μετατοπιστεί νοτιότερα και ανατολικότερα, επηρεάζοντας σχεδόν όλη τη χώρα. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, καθώς και στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο, με ενίσχυση των ανέμων, ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο και στο κεντρικό Αιγαίο, όπου οι ριπές θα φτάσουν έως και τα 11 μποφόρ.

Το Σάββατο και την Κυριακή το κρύο θα ενταθεί, με την θερμοκρασία να σημειώνει πτώση που θα φτάσει έως και τους 14 βαθμούς Κελσίου, ειδικά από τα βόρεια προς τα νότια. Οι ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα ντυθούν στα λευκά λόγω των πυκνών χιονοπτώσεων που αναμένονται, ενώ η αίσθηση ψύχους θα ενισχυθεί από τους βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους.

Η Κυριακή προβλέπεται η πιο απαιτητική ημέρα, με σχεδόν ολόκληρη τη χώρα να πλήττεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και νότιας Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Παράλληλα, η ενίσχυση των ανέμων θα δημιουργήσει προβλήματα στην ξηρά και τη θάλασσα.

Με την έναρξη της νέας εβδομάδας, η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί στα ανατολικά και νότια, ωστόσο η Δευτέρα παραμένει κρίσιμη λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή, με ξηρό και ψυχρό καιρό χωρίς έντονα φαινόμενα.

Διαβάστε επίσης