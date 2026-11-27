Εκατομμύρια παίκτες εξερευνούν το Grand Theft Auto VI (GTA 6) έπειτα από αναμονή 13 ετών για τον νεότερο τίτλο της δημοφιλούς σειράς. Ωστόσο, ο Στράους Ζέλνικ, ο άνθρωπος που ηγείται της εταιρείας πίσω από το παιχνίδι, αποκάλυψε ότι ο ίδιος δεν παίζει βιντεοπαιχνίδια.

Ο Ζέλνικ είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Take-Two Interactive Software, της μητρικής εταιρείας της Rockstar Games. Αν και απέχει από το gaming, εξακολουθεί να παρακολουθεί πώς βιώνουν οι χρήστες τα παιχνίδια που αναπτύσσονται υπό την ηγεσία του. Μοιράστηκε επίσης ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές του συνήθειες και το πρόγραμμα γυμναστικής του.

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