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«Καμία περικοπή στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034» ήταν το μήνυμα του ευρωβουλευτή Γιώργου Αυτιά, κατά την ομιλία του στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής τόνισε ότι «χρειαζόμαστε έναν επαρκή προϋπολογισμό, ικανό να στηρίζει την κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Μια οικονομική εργαλειοθήκη που θα παρέχει ενισχυμένη χρηματοδότηση στις περιφέρειες, στα νησιά και στις ορεινές περιοχές. Που θα ενισχύει γεωργούς και αλιείς, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στη στήριξη των κοινωνιών».

«Η Αμερική τρέχει και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Οι ίδιοι πόροι θα σώσουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Αυτιάς.

Ολόκληρη η ομιλία του Γιώργου Αυτιά:

Κύριε Επίτροπε, κύριε Σέραφιν,

Σας άκουσα με απόλυτη προσοχή. Όπως επίσης και τον κύριο Μούρεσαν. Ο κύριος Μούρεσαν με απόλυτη σαφήνεια σας είπε ότι οι ίδιοι πόροι θα σώσουν έναν προϋπολογισμό που πρέπει να είναι πρωτίστως κοινωνικός, αναπτυξιακός, με νέες θέσεις εργασίας και να στηρίζει τις οικογένειες. Και έχουμε μπροστά μας το θέμα των περιφερειών.

Έχουμε το θέμα των γεωργών. Έχουμε το θέμα της αλιείας, έχουμε τα νησιά, έχουμε τις ορεινές περιοχές, έχουμε την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Η Αμερική τρέχει, η ανταγωνιστικότητα είναι τεράστια.

Άρα κύριε Επίτροπε, κύριε Σέραφιν, οι παρατηρήσεις του κ. Μούρεσαν ήταν απόλυτες και σαφείς. Σας ευχαριστώ θερμά. Ακούστε την πρόταση του Κοινοβουλίου! Καμία περικοπή, στήριξη των κοινωνιών.

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