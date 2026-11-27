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Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναμένεται να βρεθεί εντός της ημέρας (27/11) ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες παράβασης καθήκοντος σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι κατηγορίες αφορούν την περίοδο 2019-2023 και πρόκειται για πλημμεληματικού χαρακτήρα παραβάσεις για τη μη ολοκλήρωση απαραίτητων έργων στον ΟΣΕ, τα οποία θα είχαν αποτρέψει το δυστύχημα με 57 νεκρούς.

Συγκεκριμένα, η κατηγορία αφορά σε μη ολοκλήρωση εργασιών κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021, ενώ είχε ενημερωθεί από τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Μεταφορών, για υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του ΟΣΕ.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ανέβηκε η ετήσια χρηματοδότηση του ΟΣΕ και δρομολογήθηκαν προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, ενώ είχαν προσβληφθεί άτομα και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Σήμερα αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικογραφία.

Η κατάθεση του πρώη υπουργού αναμένεται να συμπληρωθεί στη δικογραφία για το δυστύχημα των Τεμπών, που δικάζεται στη Λάρισα, ενώ δεν αναμένεται να κληθεί ο ίδιος να καταθέσει εκεί.

Παράλληλα, μετά την απολογία του θα συνεδριάσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να αποφανθεί αν θα παραπεμφθεί σε ειδικό δικαστήριο.

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