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Από το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, συνεργεία του δήμου Αθηναίων βρίσκονται στην οδό Καβάφη 45, στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου στα Πατήσια, προκειμένου να κατεδαφίσουν ετοιμόρροπο κτήριο.

Πρόκειται για ακατοίκητη μονοκατοικία, η οποία είχε αποφασιστεί να κατεδαφιστεί από το περασμένο καλοκαίρι, καθώς θεωρείται επικίνδυνη. Το οικόπεδο αναμένεται να ενωποιηθεί με τον διπλανό χώρο πρασίνου, προκειμένου να γίνει ένα μεγαλύτερο πάρκο για τους κατοίκους της περιοχής.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, βρίσκεται από το πρωί στο σημείο επιβλέποντας τις εργασίες. Όπως δήλωσε, πρόκειται για ένα από τα 70 συνολικά κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικινδύνως ετοιμόρροπα στο δήμο. Έως τώρα έχουν κατεδαφιστεί 10 και αναμένεται να γκρεμιστούν ακόμη 10 τις επόμενες μέρες.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να ολοκληρωθεί η κατεδάφισή τους έως το τέλος της θητείας της.

Ο κ. Δούκας συμπλήρωσε ότι τη θέση τους θα πάρουν πάρκα και χώροι πρασίνου, προκειμένου να δοθούν περισσότεροι δημόσιοι χώροι στους κατοίκους πυκνοκατοικημένων περιοχών.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες άργησαν να ξεκινήσουν σήμερα, καθώς κάτοικοι δεν είχαν απομακρύνει τα οχήματά τους, παρά τα σημειώματα που είχε αφήσει ο δήμος. Τα οχήματα θα απομακρυνθούν με την Τροχαία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Παράλληλα, στο οικόπεδο εντοπίστηκαν και επικίνδυνα υλικά, όπως αμίαντος, κάτι που χρειάζεται ειδικό τρόπο απομάκρυνσης.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, έκανε λόγο για «μια καλύτερη ημέρα για τους κατοίκους της περιοχής».

Όπως αναφέρθηκε στην ΕΡΤ, τα τελευταία 34 χρονια έχουν εντοπιστεί 6.800 επικίνδυνα κτήρια, τα οποία παίρνουν σταδιακά σειρά, ώστε να γίνουν παρεμβάσεις από τον δήμο Αθηναίων. Σημειώνεται ότι ορισμένα από αυτά είναι ιδιόκτητα, επομένως δεν μπορούν να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις μόνο με την απόφαση του Δήμου, ωστόσο παραμένει διαχρονικό αίτημα των κατοίκων.

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