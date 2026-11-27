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Με τις πρώτες υποψηφιότητες για τις εθνικές εκλογές, αλλά και τον οδικό χάρτη προς το ιδρυτικό συνέδριο, συνεδριάζει το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ. Η ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα επιδιώκει να δώσει το σήμα της εκλογικής προετοιμασίας, την ώρα που πληθαίνουν τα σενάρια και η ονοματολογία. Ωστόσο, αρκετές εκκρεμότητες παραμένουν ανοιχτές, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ γύρω από τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Σε αυτό το περιβάλλον, οι ανακοινώσεις του Σαββάτου αποκτούν και ευρύτερη πολιτική σημασία, καθώς η ηγεσία της ΕΛΑΣ επιδιώκει να αναδείξει την εκλογική και προγραμματική προετοιμασία της ενόψει των εθνικών εκλογών και να απομακρύνει τη συζήτηση από τον Γραμματέα, ο οποίος πάντως, όλα δείχνουν ότι συνεχίζει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Αλέξη Τσίπρα.

Πρώτα η περιφέρεια, μετά Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η ανακοίνωση μεγάλου μέρους των υποψηφίων της ΕΛΑΣ θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, αναμένεται να παρουσιαστεί περισσότερο από το 50% των υποψηφιοτήτων στις περιφερειακές εκλογικές περιφέρειες, με την ηγεσία του κόμματος να δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της παρουσίας της εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το Σάββατο να ανακοινωθούν και υποψηφιότητες από της περιφέρειες της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα για τη σύνθεση των πρώτων ψηφοδελτίων. Για τη Λάρισα ακούγονται μεταξύ άλλων οι Βασίλης Κόκκαλης και Ζωή Ακριβούλη, στη Βόρεια Ελλάδα, φαίνεται ότι κλειδώνει ο Κώστας Καρπουχτσής για τις Σέρρες, και ο Άγγελος Τόλκας στην Ημαθία. Η Αχαΐα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς «συνωστίζονται» οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Παππάς και Μαρίνος Σκανδάμης. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές αν αύριο τα πρόσωπα αυτά θα ανακοινωθούν επισήμως από την ΕΛΑΣ ή αν θα γνωστοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο.

Ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως το ζήτημα των βουλευτών που παραιτήθηκαν από τις έδρες τους προκειμένου να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Διονύση Τεμπονέρα ότι η παραίτηση δεν εξασφαλίζει αυτομάτως μια θέση στα ψηφοδέλτια άνοιξαν τη σχετική συζήτηση, δημιουργώντας ερωτήματα για το ποια πρόσωπα θα περιληφθούν στις πρώτες ανακοινώσεις.

Ο δρόμος προς το ιδρυτικό συνέδριο

Η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου αποτελεί σημαντικό σταθμό στην οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ, καθώς θα ληφθούν οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία μέχρι το Ιδρυτικό Συνέδριο του Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να οριστούν οι διαδικασίες και οι ημερομηνίες του προσυνεδριακού διαλόγου, τα όργανα που θα αναλάβουν τη διοργάνωση, ο τρόπος εκλογής των συνέδρων, η δομή του συνεδρίου, καθώς και τα όργανα που θα προκύψουν από αυτό.

Στόχος της διαδικασίας είναι να αναπτυχθεί ένας ανοιχτός διάλογος με την κοινωνία, με επίκεντρο τις προγραμματικές θέσεις της ΕΛΑΣ και την προοπτική πολιτικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα συγκροτηθούν τρεις επιτροπές, Προγράμματος, Καταστατικού και Θέσεων, οι οποίες θα αναλάβουν να επεξεργαστούν τα αντίστοιχα κείμενα που θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στο συνέδριο.

Παράλληλα, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου θα έχει την ευθύνη για τον συνολικό συντονισμό των διαδικασιών, από την έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του Ιδρυτικού Συνεδρίου.

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