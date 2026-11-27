Μια πολύ κακή εβδομάδα για το Ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν αυτή που πέρασε καθώς και οι τέσσερις εκπρόσωποι της χώρας μας στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις ηττήθηκαν, με αποτέλεσμα η Τσεχία να «ροκανίσει» τη διαφορά από την Ελλάδα στο κυνήγι της πολύ σημαντικής 10ης θέσης στο ranking της UEFA.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από την Κόμο στην Ιταλία, ενώ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός γνώρισαν ήττες με ανατροπή απέναντι σε Μίλαν και Νόρτζελαντ αντίστοιχα. Στο ίδιο ευρωπαϊκό αγωνιστικό διάστημα, ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα του και έχασε με 3-1 από την Άντερλεχτ.

Έτσι, η Ελλάδα δεν πρόσθεσε βαθμούς στη συγκομιδή της και παρέμεινε στους 47.612, με την Τσεχία να ακολουθεί πλέον στους 47.125. Η διαφορά των δύο χωρών βρίσκεται στους 487 βαθμούς της ειδικής κατάταξης, ενώ η Πολωνία παραμένει επίσης κοντά, με 46.125.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 54.675 (4/5)

10. Ελλάδα 47.612 (4/5)

11. Τσεχία 47.125 (4/5)

12. Πολωνία 46.125 (2/5)

13. Δανία 42.306 (4/4)

14. Νορβηγία 41.612 (4/5)

Γιατί είναι καθοριστική η 10η θέση

Η παραμονή της Ελλάδας στην πρώτη δεκάδα έχει ιδιαίτερη σημασία για το ευρωπαϊκό μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς επηρεάζει τα εισιτήρια που θα εξασφαλίσουν οι ομάδες της χώρας για τη σεζόν 2027/28.

Εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει τη φετινή ευρωπαϊκή διαδρομή στη 10η θέση, ο πρωταθλητής θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Παράλληλα, ο Κυπελλούχος θα ξεκινήσει από τα playoffs του Europa League, ενώ ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος του πρωταθλήματος θα έχουν τις δικές τους αφετηρίες στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η μάχη, επομένως, παραμένει ανοιχτή και τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στις επόμενες ευρωπαϊκές αγωνιστικές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

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