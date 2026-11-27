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Να καθησυχάσει τη Λιβύη επιχειρεί η Ουκρανία, μετά τις επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στο λιμάνι και στα ανοιχτά της Βεγγάζης, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη χώρα της Βόρειας Αφρικής και ανησυχία για επέκταση του πολέμου πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, είχε την Πέμπτη (26/11) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λίβυο ομόλογό του, Τάχερ ελ Μπάουρ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι το Κίεβο δεν επιδιώκει να μεταφέρει τη σύγκρουση με τη Ρωσία στη λιβυκή επικράτεια.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να επεκτείνουμε τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας στη Λιβύη ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα», ανέφερε ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μετά τη συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Τρίπολης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ουκρανικές επιχειρήσεις στρέφονται αποκλειστικά εναντίον ρωσικών στρατιωτικών στόχων που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Εξήγησα στον ομόλογό μου ότι καμία από τις ενέργειες της Ουκρανίας δεν είχε ποτέ στόχο τη Λιβύη ή τον λιβυκό λαό», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη του Κιέβου στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Δύο νεκροί από τις ουκρανικές επιθέσεις

Η διπλωματική παρέμβαση του Σιμπίχα ήρθε τέσσερις ημέρες μετά την ουκρανική επιχείρηση της Κυριακής (22/11), κατά την οποία επλήγησαν δύο ρωσικά πλοία στην περιοχή της Βεγγάζης.

Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει ότι ουκρανικά θαλάσσια drones βύθισαν τη ρωσική κορβέτα «Merkury», ενώ χτυπήθηκε και φορτηγό πλοίο που, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού.

Οι επιθέσεις είχαν και θύματα μεταξύ των λιβυκών δυνάμεων. Δύο αξιωματικοί του λιβυκού Πολεμικού Ναυτικού υπέκυψαν στα τραύματά τους, σύμφωνα με τις στρατιωτικές αρχές της ανατολικής Λιβύης, οι οποίες προειδοποίησαν με αντίποινα κατά της Ουκρανίας.

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και στις δύο πλευρές της πολιτικά διχασμένης χώρας.

Η κυβέρνηση της Τρίπολης ζήτησε εξηγήσεις από το Κίεβο, διαψεύδοντας πληροφορίες περί συνεννόησης με τις ουκρανικές δυνάμεις. Από την πλευρά της, η αντίπαλη διοίκηση στην ανατολική Λιβύη ζήτησε διεθνή έρευνα για την πιθανή παρουσία ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα δυτικά της χώρας.

Η ανησυχία του ΟΗΕ και ο ρόλος της Ρωσίας

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των στενών σχέσεων που διατηρεί η Μόσχα με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος ελέγχει μεγάλο μέρος της ανατολικής Λιβύης.

Η Ρωσία έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, αξιοποιώντας λιβυκές εγκαταστάσεις για τις επιχειρήσεις και την επιρροή της στη Βόρεια Αφρική.

Η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τις επιθέσεις και ζήτησε άμεση, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν ευθύνες.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε επίσης ότι η Λιβύη δεν μπορεί να αντέξει και δεν πρέπει να μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης ξένων δυνάμεων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Κιέβου, τα πλήγματα στη Βεγγάζη έχουν ανοίξει νέο διπλωματικό μέτωπο για την Ουκρανία, σε μια χώρα όπου η πολιτική διαίρεση και η παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρούς παράγοντες αστάθειας.

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