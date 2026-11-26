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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στην παραθαλάσσια πόλη Να Τρανγκ του Βιετνάμ, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον 27ο όροφο πολυτελούς ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος είχε εισέλθει στο ξενοδοχείο το απόγευμα της Τετάρτης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν ήταν πελάτης του καταλύματος.

Ο άνδρας βρισκόταν στον χώρο του τελευταίου ορόφου, όταν εργαζόμενοι και παρευρισκόμενοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, χωρίς να καταφέρουν, ωστόσο, να αποφευχθεί το μοιραίο.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας

Το περιστατικό καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του ξενοδοχείου, με το σχετικό υλικό να κυκλοφορεί από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A man died yesterday after plunging from the 27th floor of a five-star hotel in Nha Trang, Vietnam. Hotel staff tried to intervene but were unable to prevent his death. https://t.co/2iE8ncsz6N — Breaking911 (@Breaking911) November 26, 2026

Η αστυνομία της επαρχίας Καν Χόα συνεχίζει να συγκεντρώνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εργαζομένους του ξενοδοχείου, επιχειρώντας να ανασυνθέσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν του περιστατικού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται βιετναμέζικα μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας φέρεται να είχε επιχειρήσει νωρίτερα να εισέλθει και σε άλλο ξενοδοχείο της πόλης.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην προκαταρκτική ταυτοποίησή του, ωστόσο ούτε το όνομα ούτε η εθνικότητά του έχουν δημοσιοποιηθεί.

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