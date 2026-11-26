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Την ώρα που οι ελαιοπαραγωγοί στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με την έλλειψη εργατικών χεριών, τη χαμηλή τιμή πώλησης του ελαιολάδου και το αυξημένο κόστος συγκομιδής, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα που έρχεται από το μέλλον. Ρομπότ χειρίζονται ελαιοραβδιστικά και μαζεύουν τις ελιές.

Το βίντεο, το οποίο φαίνεται να αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και όχι καταγραφή πραγματικής αγροτικής εργασίας, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ελαιοπαραγωγών.

Στις εικόνες διακρίνονται ρομπότ να εργάζονται ανάμεσα στα ελαιόδεντρα, με τα δίχτυα συγκομιδής απλωμένα στο έδαφος και τα ελαιοραβδιστικά σε λειτουργία. Η σκηνή παραπέμπει σε ένα υποθετικό μέλλον όπου η αυτοματοποίηση θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για χειρωνακτική εργασία.

https://www.instagram.com/reel/De3_1O1ocN9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μεροκάματα έως 90 ευρώ και έλλειψη εργατών γης

Το βίντεο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία τα ημερομίσθια των εργατών γης στην Κρήτη φτάνουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του neakriti.gr, ακόμη και τα 90 ευρώ.

Η εξεύρεση προσωπικού αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους ελαιοπαραγωγούς, ενώ το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβαρύνει συνολικά την ελαιοκαλλιέργεια.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εικόνα ρομπότ που αναλαμβάνουν εργασίες στον ελαιώνα τροφοδοτεί τη συζήτηση για τις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα.

Προς το παρόν, πάντως, το συγκεκριμένο βίντεο δεν αποτελεί απόδειξη ότι τέτοια ανθρωπόμορφα ρομπότ χρησιμοποιούνται στην πράξη για τη συγκομιδή ελιάς.

Τα σχόλια για τα ρομπότ και η πραγματικότητα της ελαιοσυγκομιδής

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει τόσο ενθουσιασμό όσο και επιφυλάξεις.

Ορισμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν με χιούμορ την προοπτική των ρομπότ που δεν χρειάζονται ημερομίσθιο ή διαλείμματα, ενώ άλλοι αναρωτιούνται πόσο θα κόστιζαν η αγορά, η κατανάλωση ενέργειας και η συντήρησή τους.

Ιδιαίτερο σχολιασμό προκαλεί και ο θόρυβος που ακούγεται στο βίντεο κατά τη λειτουργία των μηχανικών εργατών.

Πέρα από τα αστεία, αρκετοί επισημαίνουν ότι η φροντίδα ενός ελαιώνα απαιτεί εμπειρία και γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε δέντρου. Το κλάδεμα, η καλλιέργεια και η συγκομιδή δεν αποτελούν διαδικασίες που μπορούν απαραιτήτως να αναπαραχθούν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε αγροτεμάχιο.

Άλλοι θέτουν ένα διαφορετικό ερώτημα: Γιατί ένα μηχάνημα που προορίζεται για αγροτικές εργασίες να χρειάζεται ανθρώπινη μορφή και να μην έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις του ελαιώνα;

Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής

Παρότι το βίντεο φαίνεται να έχει δημιουργηθεί για ψυχαγωγικούς σκοπούς, η ανταπόκριση που συγκεντρώνει αντανακλά το ενδιαφέρον για την αυτοματοποίηση της αγροτικής παραγωγής.

Η χρήση της τεχνολογίας για τη διευκόλυνση των αγροτικών εργασιών θα μπορούσε στο μέλλον να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία.