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Σοβαρή επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα τοπικά ύψη υετού και θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αρχικά, το επίκεντρο της κακοκαιρίας εντοπίζεται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τη Δευτέρα προς την Κρήτη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδοχική επιβάρυνση των εδαφών και η αυξημένη υδρολογική απόκριση στις λεκάνες του Αώου, του Αξιού, του Καλαμά και του Λούρου. Στο σημερινό άρθρο παρουσιάζουμε αναλυτικούς χάρτες με τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν ανά ημέρα, ειδικές εκτιμήσεις για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη συγκριτική αξιολόγηση των τριών αριθμητικών μοντέλων ICON-EU, ECMWF και GFS.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, καθώς τα δύο βασικά αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης, το γερμανικό ICON-EU και το ευρωπαϊκό ECMWF, συγκλίνουν στην εκτίμηση σημαντικών βροχοπτώσεων, παρουσιάζοντας ωστόσο αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις ως προς την έντασή τους κατά το δεύτερο μισό της προγνωστικής περιόδου. Το ενδιαφέρον μας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα μεγάλα ύψη βροχής, αλλά επεκτείνεται στη χρονική διάρκεια των φαινομένων, στη διαδοχική επιβάρυνση των εδαφών και στην εκτίμηση της απόκρισης των λεκανών απορροής της χώρας.

1. Η εξέλιξη των βροχοπτώσεων

Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα αναδεικνύουν δύο περιόδους αυξημένου μετεωρολογικού ενδιαφέροντος.

Η πρώτη αφορά την Παρασκευή και το Σάββατο, με επίκεντρο κυρίως τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ η δεύτερη αφορά την Κυριακή και τη Δευτέρα, με μετατόπιση των εντονότερων φαινομένων προς την κεντρική, την ανατολική και στη συνέχεια τη νότια χώρα, σύμφωνα με το ICON-EU.

Ημέρα ICON-EU ECMWF

Πέμπτη 26/11 58,4 mm 44,6 mm

Παρασκευή 27/11 126,3 mm 131,6 mm

Σάββατο 28/11 113,7 mm 99,6 mm

Κυριακή 29/11 247,3 mm 129,4 mm

Δευτέρα 30/11 177,5 mm 71,8 mm

Την Παρασκευή παρατηρείται ιδιαίτερα καλή συμφωνία μεταξύ των μοντέλων ως προς το μέγεθος των μέγιστων ημερήσιων τιμών, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία του σήματος για ισχυρές βροχοπτώσεις.

Αντίθετα, την Κυριακή και τη Δευτέρα οι αποκλίσεις είναι σημαντικές. Παρά την αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα, το σήμα για σημαντικές βροχοπτώσεις παραμένει αξιοπρόσεκτο και στα δύο μοντέλα.

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις επικεντρώνονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τα τοπικά ύψη υετού να προσεγγίζουν τα 126 mm. Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου τα φαινόμενα επεκτείνονται στη Μακεδονία, τη Θράκη και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, με τη δυτική Ελλάδα να εξακολουθεί να δέχεται σημαντικά ύψη βροχής, τοπικά περί τα 105 mm. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς τα εντονότερα φαινόμενα μετατοπίζονται προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με έμφαση στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τμήματα της Πελοποννήσου. Οι νεότεροι χάρτες εμφανίζουν τοπικά μέγιστα που ξεπερνούν ακόμη και τα 250 mm, αν και παραμένει σημαντική η προγνωστική αβεβαιότητα ως προς το ακριβές ύψος και τη γεωγραφική κατανομή του υετού. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου το επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων μετατοπίζεται νοτιότερα, κυρίως προς την Κρήτη, όπου τα τοπικά ύψη υετού ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 170 mm.

2. Η σημασία του αθροιστικού υετού 120 ωρών

Πέρα από τις μέγιστες ημερήσιες τιμές, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο αθροιστικός υετός του πενθημέρου, καθώς αποτυπώνει τη συνολική ποσότητα νερού που αναμένεται να δεχθεί κάθε περιοχή. Οι διαδοχικές βροχοπτώσεις μπορούν να περιορίσουν την ικανότητα απορρόφησης επιπλέον νερού από το έδαφος, αυξάνοντας σταδιακά την επιφανειακή απορροή και την επιβάρυνση του υδρογραφικού δικτύου. Η συγκριτική αξιολόγηση του αθροιστικού υετού 120 ωρών των ICON-EU και ECMWF μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό των περιοχών όπου υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία των μοντέλων ως προς τη συνολική επιβάρυνση. Για την υδρολογική αξιολόγηση, ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη μέση βροχόπτωση που δέχεται μια λεκάνη απορροής, χωρίς να παραγνωρίζουμε τη σημασία των τοπικών ακραίων τιμών.

Παρά τις επιμέρους προγνωστικές αποκλίσεις, πρόκειται για μια σημαντική κακοκαιρία που απαιτεί αυξημένη εγρήγορση, έγκαιρη προετοιμασία και πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων φορέων. Αξίζει να μελετήσετε τους αναλυτικούς χάρτες που ακολουθούν

3. Οι λεκάνες απορροής που απαιτούν αυξημένη παρακολούθηση

Η επεξεργασία των δεδομένων μέσω του ερευνητικού συστήματος SOIL V8 αναδεικνύει αυξημένες σχετικές τιμές υδρολογικής απόκρισης κυρίως στην Ήπειρο και στη βόρεια Ελλάδα.

Λεκάνες με τις υψηλότερες σχετικές τιμές

Μέγιστος δείκτης δυναμικού απορροής ανά ποτάμιο σύστημα στο επόμενο 72ωρο

Σχετική κατάταξη του συγκεκριμένου προγνωστικού κύκλου — όχι πιθανότητα πλημμύρας. Ειδικότερα, στις πρώτες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται υπολεκάνες των ποταμών Αξιού, Αώου, Καλαμά και Λούρου. Στη λεκάνη του Αώου, οι υψηλότερες τιμές του δυναμικού απορροής εντοπίζονται από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου. Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λεκάνη του Καλαμά. Στον Λούρο, το ισχυρότερο σήμα συμβάντος εμφανίζεται προς το βράδυ του Σαββάτου, ενώ σε υπολεκάνες του Αξιού οι μέγιστες τιμές εντοπίζονται στο τέλος του εξεταζόμενου 72ώρου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω παρακολούθηση της εξέλιξης.

Χρονική εμφάνιση του ισχυρότερου σήματος συμβάντος

Λεκάνη Δείκτης Χρόνος μέγιστης τιμής (Ελλάδας)

Αώος 0,43 Παρασκευή 08:00

Αώος 0,41 Παρασκευή 15:00

Λούρος 0,39 Σάββατο 20:00

Καλαμάς 0,37 Παρασκευή 15:00

Αξιός 0,37 Κυριακή 02:00

Οι παραπάνω χρόνοι αφορούν τις μέγιστες τιμές του υπολογιζόμενου δείκτη και όχι κατ' ανάγκη τον χρόνο κορύφωσης της παροχής των ποταμών.

Επισημαίνεται επίσης ότι η υδρολογική ανάλυση καλύπτει το επόμενο 72ωρο και όχι το σύνολο του πενθημέρου.

4. Η εξέλιξη των ανέμων – Θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο

Την Παρασκευή επικρατούν κυρίως νότιοι άνεμοι στα πελάγη, με εντάσεις που τοπικά φτάνουν τα 6 μποφόρ. Από το Σάββατο αρχίζει η σταδιακή επικράτηση βορείων και βορειοανατολικών ανέμων, οι οποίοι στο βόρειο Αιγαίο ενισχύονται τοπικά στα 8 μποφόρ. Την Κυριακή η ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στο Αιγαίο, όπου αναμένονται εντάσεις 8 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο επικρατούν κυρίως βορειοδυτικοί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ. Τη Δευτέρα οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι διατηρούνται και επεκτείνονται στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, με μέγιστη μέση ταχύτητα που προσεγγίζει τα 85 km/h (9 μποφόρ).

Η εξέλιξη αυτή απαιτεί αυξημένη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα την Κυριακή και τη Δευτέρα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Παράλληλα, ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων αυξάνει την πιθανότητα προβλημάτων σε παράκτιες και εκτεθειμένες περιοχές.

Ειδική αναφορά στην Αττική

Την Παρασκευή οι βροχοπτώσεις θα είναι ασήμαντες, ενώ το Σάββατο προβλέπεται επιδείνωση. Η δυσκολότερη ημέρα θα είναι η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με τοπικά μέγιστα 24ωρου υετού που, σύμφωνα με το ICON, ξεπερνούν τα 120 mm στην ευρύτερη διοικητική περιφέρεια. Τη Δευτέρα αναμένεται σημαντική εξασθένηση των φαινομένων.

Ειδική αναφορά στη Θεσσαλονίκη

Οι βροχοπτώσεις αρχίζουν την Παρασκευή και εντείνονται σημαντικά το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, που εμφανίζεται ως η δυσκολότερη ημέρα από πλευράς υετού, με τοπικά μέγιστα περί τα 88 mm. Σημαντικές βροχοπτώσεις προβλέπονται και την Κυριακή, με μέγιστα περί τα 72 mm, ενώ τη Δευτέρα τα φαινόμενα ουσιαστικά υποχωρούν.

5. Το τελικό συμπέρασμα για την επερχόμενη κακοκαιρία – Τι πρέπει να κρατήσουμε

Μπορεί προηγουμένως να σας παρουσιάσαμε την εκτίμηση του ερευνητικού συστήματος που έχουμε αναπτύξει για την υδρολογική απόκριση των λεκανών απορροής, όμως εξετάζοντας παράλληλα τους προγνωστικούς χάρτες υετού των διαφορετικών αριθμητικών μοντέλων -γιατί έτσι οφείλουμε να λειτουργούμε επιστημονικά, αλλά κυρίως επιχειρησιακά - διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σημαντική σύγκλιση ως προς τη γενικότερη εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Το ICON-EU και το ECMWF συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό για τις ισχυρές βροχοπτώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με τοπικά ύψη υετού που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100–130 mm ανά 24ωρο. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το αμερικανικό GFS, αν και εμφανίζεται συγκρατημένο ως προς τις μέγιστες τιμές.

Την Κυριακή και τα τρία μοντέλα εμφανίζουν μετατόπιση των σημαντικών βροχοπτώσεων προς νοτιότερες και ανατολικότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, με ουσιαστικές όμως διαφοροποιήσεις στην ένταση και στη γεωγραφική κατανομή τους. Το ICON-EU δίνει ιδιαίτερα υψηλές τιμές στη Θεσσαλία, της τάξεως των 247 mm, ενώ το ECMWF και το GFS τοποθετούν τα μέγιστά τους στην Πελοπόννησο, με 129 και 70 mm αντίστοιχα.

Τη Δευτέρα και τα τρία μοντέλα μεταφέρουν το επίκεντρο των βροχοπτώσεων στην Κρήτη, με σημαντικές αποκλίσεις ως προς το ύψος του υετού.

Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των μοντέλων, βρισκόμαστε μπροστά σε μια σημαντική κακοκαιρία, με μεγάλη γεωγραφική έκταση, διάρκεια, υψηλά κατά τόπους ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Κατά την επιστημονική μου εκτίμηση, τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κακοκαιρίας θα δικαιολογούσαν ακόμη και την εξέταση της ονοματοδοσίας της, βάσει της σχετικής διαδικασίας του ευρωπαϊκού δικτύου EUMETNET για την περίοδο 2026–2027. Η σχετική απόφαση, βεβαίως, ανήκει στις αρμόδιες Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες.

Η επιστημονική προσέγγιση επιβάλλει να μην υιοθετούμε άκριτα το δυσμενέστερο σενάριο ενός μοντέλου, αλλά ούτε και να υποβαθμίζουμε ένα ισχυρό προγνωστικό σήμα επειδή υπάρχουν επιμέρους αποκλίσεις. Η δική μας συμβολή παραμένει κατά κύριο λόγο ερευνητική και ενημερωτική. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η λήψη των απαραίτητων μέτρων ανήκουν στην Πολιτεία και στους αρμόδιους φορείς. Δεν χρειάζεται κινδυνολογία. Χρειάζεται, όμως, σοβαρή αξιολόγηση, έγκαιρη προετοιμασία και αυξημένη εγρήγορση. Η ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού, της έκδοσης επίσημων προειδοποιήσεων, της κινητοποίησης των μηχανισμών και της λήψης μέτρων προστασίας ανήκει στην Πολιτεία και στους κατά νόμο αρμόδιους φορείς. Η επιστημονική έρευνα δεν υποκαθιστά τον επιχειρησιακό μηχανισμό. Μπορεί, όμως, να τον υποστηρίζει, προσφέροντας πρόσθετη γνώση, εργαλεία και τεκμηριωμένα δεδομένα. Η πρόγνωση, η πρόληψη και η ανθεκτικότητα αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες : floods.kolydas.eu https://kolydas.eu/daily_analysis/ και soil.kolydas.eu

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