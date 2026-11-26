Snapshot Snapshot powered by AI

Ο έμπειρος προγνώστης καιρού Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για σημαντική επιδείνωση του καιρού από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (26/11), με τα έντονα φαινόμενα να αναμένεται να επικεντρωθούν αρχικά στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες ενδέχεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων, ενώ η επιμονή των φαινομένων πάνω από τις ίδιες περιοχές προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για το ενδεχόμενο τοπικών πλημμυρικών προβλημάτων. Ο ίδιος εφιστά την προσοχή στις νυχτερινές μετακινήσεις, καθώς δεν αποκλείονται απότομες αυξήσεις της στάθμης χειμάρρων και ρεμάτων.

Παράλληλα, ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι η εξέλιξη του καιρού παρουσιάζει ενδιαφέρον και για το Σαββατοκύριακο, καθώς αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και πιθανότητα χιονοπτώσεων ακόμη και σε ορισμένες κατοικημένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Ιδιαίτερη προσοχή από σήμερα το απόγευμα και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αρκετές περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας!

Φίλες και φίλοι, μπορεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας η σημερινή Πέμπτη (26/11) να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερα αξιόλογα φαινόμενα, όμως, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στα βορειοδυτικά της χώρας η εικόνα του καιρού θα αλλάξει σημαντικά όσο θα πλησιάζουμε προς το βράδυ!

Από τις απογευματινές ώρες οι βροχές στην Κέρκυρα αναμένεται να αποκτήσουν σταδιακά και κατά τόπους μεγάλη ένταση, με πιθανές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αυξημένη προσοχή και στους Παξούς, αν και υπάρχουν ακόμη αρκετές προγνωστικές διαφορές ως προς την ένταση των φαινομένων.

Προς το βράδυ οι βροχές φαίνεται να εντείνονται σημαντικά στον νομό Θεσπρωτίας (Δήμοι Φιλιατών, Ηγουμενίτσας και Σουλίου), αλλά και στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού Ιωαννίνων (Δήμοι Πωγωνίου, Ζίτσας, Ζαγορίου και Κόνιτσας).

Από αργά το βράδυ και κυρίως μετά τα μεσάνυχτα, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται όχι μόνο να επιμείνουν σε αρκετές από τις παραπάνω περιοχές, αλλά και να επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα.

Στον νομό Ιωαννίνων ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί και στους Δήμους Δωδώνης, Ιωαννιτών, Βορείων Τζουμέρκων και Μετσόβου.

Στον νομό Πρέβεζας διαφαίνεται σημαντική ενίσχυση των βροχοπτώσεων κυρίως προς τα ξημερώματα της Παρασκευής (Δήμοι Πάργας, Ζηρού και Πρέβεζας), όπως και στον νομό Άρτας (Δήμοι Κεντρικών Τζουμέρκων, Αρταίων, Νικολάου Σκουφά και Γεωργίου Καραϊσκάκη).

Αξιόλογες και κατά τόπους ισχυρές βροχές δεν αποκλείονται προς τα ξημερώματα και στον νομό Τρικάλων, κυρίως στα δυτικά ορεινά τμήματα των Δήμων Πύλης και Μετεώρων, καθώς και σε τμήματα του νομού Γρεβενών.

Προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής φαίνεται να ενισχύονται οι βροχοπτώσεις και στη Λευκάδα, στα βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αιτωλοακαρνανίας (Δήμοι Ακτίου-Βόνιτσας και Αμφιλοχίας), καθώς και στα δυτικά ορεινά του νομού Καρδίτσας (Δήμοι Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα).

Τι είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο την προσοχή μας;

Εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο στα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δεν είναι μόνο η ένταση των βροχοπτώσεων αλλά και η πιθανή επανάληψη ισχυρών φαινομένων πάνω από τις ίδιες περιοχές μέσα σε λίγες ώρες!

Κάτι τέτοιο, ανάλογα πάντα με τις τοπικές συνθήκες, δεν αποκλείεται να προκαλέσει απότομη άνοδο της στάθμης χειμάρρων και ρεμάτων, συσσώρευση νερού σε δρόμους, χαμηλά σημεία και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και τοπικά προβλήματα από κατολισθήσεις ή πτώσεις βράχων στο ορεινό οδικό δίκτυο.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα παντού στις περιοχές που ανέφερα. Επειδή όμως αρκετά από τα έντονα φαινόμενα αναμένονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, καλό θα ήταν όσοι χρειαστεί να μετακινηθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να διασχίσουμε δρόμους που έχουν καλυφθεί από νερό!

Αντίθετα, στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στην ανατολική Στερεά, στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου οι όποιες βροχές μέχρι αργά απόψε θα είναι λίγες και τοπικού χαρακτήρα.

Όσο για το Σαββατοκύριακο...

Η εξέλιξη του καιρού παρουσιάζει πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από χειμωνιάτικης πλευράς! Εκτός από τις κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των βοριάδων, υπάρχουν πλέον ενδείξεις για χιονοπτώσεις ακόμη και σε ορισμένες κατοικημένες περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Πού, πότε και πόσο χαμηλά ενδέχεται να κατέβουν τα χιόνια; Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν οι ισχυρές βροχές και πού θα ενισχυθούν περισσότερο οι βοριάδες;

Περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά, με χάρτες και αναλυτική περιγραφή της εξέλιξης του καιρού ανά περιοχή, στο σημερινό βιντεοδελτίο μου στο YouTube. Μόνο που, επειδή αυτές τις ημέρες στο Ευρωκοινοβούλιο οι υποχρεώσεις πέφτουν κι αυτές… σαν τη βροχή, ενδέχεται το δελτίο να ανέβει λίγο αργά το βράδυ! Θα κάνω, πάντως, ό,τι μπορώ!

Επειδή όμως σε τέτοιες καιρικές καταστάσεις ακόμη και μια μικρή αλλαγή στα προγνωστικά δεδομένα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για την περιοχή όπου ζείτε, θα φροντίζω να σας ενημερώνω για τις όποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις και μέσα από την προσωπική μου σελίδα στο Facebook, στο μεσοδιάστημα των βιντεοδελτίων.

Όπως πάντα, καλό είναι να παρακολουθείτε τις νεότερες ενημερώσεις για την εξέλιξη του καιρού και να λαμβάνετε υπόψη τις τυχόν συστάσεις των αρμόδιων αρχών.

Διαβάστε επίσης