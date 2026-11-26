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Προβληματισμό έχει προκαλέσει η πληροφορία που διέρρευσε τις τελευταίες ώρες σύμφωνα με την οποία η τουρκική Προεδρία είχε εγκρίνει έναν κατάλογο, τον οποίο υπέβαλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, στον οποίο ζητούσε την πολιτογράφηση κληρικών που υπάγονται στο Πατριαρχείο.

Υποστηρίζεται ότι η τουρκική προεδρία ενέκρινε τις αιτήσεις για τουρκική υπηκοότητα για πολλούς κληρικούς, που υπηρετούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το θέμα αναδείχτηκε από δημοσίευμα της εφημερίδας «Εθνικός Κήρυκας», που υποστήριξε ότι η Γενική Διεύθυνση Πληθυσμού και Υποθέσεων Ιθαγένειας επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Πατριαρχείο πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ενημερώνοντάς τους ότι τα ονόματα στον υποβληθέντα κατάλογο είχαν εγκριθεί από την Προεδρία. Πρέπει να ακολουθηθούν οι σχετικές επίσημες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιθαγένειας.

Το άρθρο, αναφέρει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρουσίασε προσωπικά στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια συνάντησης στις 27 Ιουλίου 2026, έναν κατάλογο που περιείχε τα ονόματα των κληρικών και τις θέσεις τους στο Πατριαρχείο, ζητώντας τουρκική υπηκοότητα.

Η σημασία της κίνησης

Η σημασία της κίνησης είναι κάτι παρά πάνω από συμβολική, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι έχει ξεκινήσει ήδη η σεναριολογία για την διαδοχή του κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος πριν από ακριβώς ένα μήνα συμπλήρωσε 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως.

Η τουρκική νομοθεσία ορίζει ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρέπει να είναι Τούρκος υπήκοος και η εκλογή να γίνεται από Ιεράρχες που επίσης έχουν τουρκική υπηκοότητα. Μέχρι πρότινος το όνομα που ακουγόταν έντονα, ως «δελφίνου» για τον πατριαρχικό θώκο, και που πληρούσε και αυτό το κριτήριο, ήταν εκείνο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Πριν εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος Αμερικής (τον Μάιο του 2019), ο Ελπιδοφόρος είχε διατελέσει Μητροπολίτης Προύσης και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης.

Μια άλλη παράμετρος έχει να κάνει με τις θρησκευτικές ελευθερίες στην Τουρκία. Στις Εκθέσεις για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία σχετικά με την Τουρκία του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρεται ότι, ενώ το Σύνταγμα της Τουρκίας ορίζει τη χώρα ως κοσμικό κράτος και απαγορεύει τις θρησκευτικές διακρίσεις, η κυβέρνηση επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς στη θρησκευτική ελευθερία και στις μειονοτικές ομάδες.

Ποιοι Ιεράρχες και κληρικοί του Φαναρίου περιλαμβάνονται στον κατάλογο

Στον προαναφερθέντα κατάλογο φέρονται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πρόσωπα, σύμφωνα με τον «Εθνικό Κήρυκα»:

Αρχιεπίσκοποι

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Απόστολος.

Μητροπολίτες

Ο Μητροπολίτης Ισπανίας και Πορτογαλίας Βησσαρίων.

Ο Μητροπολίτης Ρόδου Κύριλλος.

Ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιος.

Ο Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ.

Ο Μητροπολίτης Πισιδίας Ιώβ.

Ο Μητροπολίτης Σάρδεων Ευάγγελος.

Επίσκοποι

Ο Επίσκοπος Ευδοκιάδος Αμβρόσιος.

Ο Επίσκοπος Δαφνουσίας Σμάραγδος.

Ο Επίσκοπος Ανδίδων Ισίδωρος.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται, επίσης, κληρικοί που υπηρετούν σε καίριες θέσεις της Πατριαρχικής Αυλής:

Ο Αρχιμανδρίτης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου και Μέγας Εκκλησιάρχης.

Ο Αρχιμανδρίτης Βοσπόριος, Αρχιγραμματέας

Ο Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος (Χασάπης)

Ο Διάκονος Ανατόλιος

Ο Διάκονος Ευλόγιος, κωδικογράφος

Ο Διάκονος Οικουμένιος, υπογραμματέας

Ο Μέγας Σύγκελος και Βιβλιοθηκάριος Ιερώνυμος

Ο Μέγας Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος

Ο Τριτεύων Διάκονος Επιφάνιος

Ο Πατριαρχικός Διάκονος Φώτιος

Οι δύο που έμειναν εκτός νυμφώνος και τα σενάρια διαδοχής

Ιδιαίτερη σημασία έχει ωστόσο ότι εκτός του συγκεκριμένου καταλόγου, με βάση πάντα τις προαναφερθείσες πληροφορίες, φέρονται να έχουν μείνει ο Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος και ο Μητροπολίτης Σεβαστείας Σεραφείμ.

Πηγές πέριξ του Φαναρίου έχουν μια εξήγηση για αυτό, χωρίς ωστόσο αυτή να επιβεβαιώνεται επισήμως. Σύμφωνα με αυτές τις πηγές οι δύο Ιεράρχες, Σύμης και Σεβαστείας, πρόσκεινται στον Μητροπολίτη Πριγκηποννήσων Δημήτριο. Ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος πληροί τυπικά και ουσιαστικά όλες τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί Οικουμενικός Πατριάρχης, καθώς κατέχει την τουρκική υπηκοότητα. Ο κ. Δημήτριος γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ταταύλα της Κωνσταντινούπολης.

Εντύπωση προκαλεί βέβαια και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής για όλα αυτά δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ούτε για τα ονόματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ούτε για τους λόγους εξαίρεσης συγκεκριμένων ιεραρχών·

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