Το μήνυμα Λίνας Μενδώνη για τα 35 χρόνια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Θρόνο

Snapshot Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τίμησε τα 35 χρόνια διακονίας του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αναδεικνύοντας τη σημασία του έργου του για την πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά του Ελληνισμού.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαρακτηρίζεται ως θεσμός 17 αιώνων που συνδέει την Αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο και τη σύγχρονη εποχή, διαφυλάσσοντας την πολιτιστική ταυτότητα του Γένους.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναγνωρίζεται διεθνώς για το πρωτοποριακό του έργο στην οικολογική αφύπνιση και την προστασία του περιβάλλοντος ως ηθική υποχρέωση.

Τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης της αυθεντικότητας και του θρησκευτικού χαρακτήρα σημαντικών μνημείων όπως η Αγία Σοφία και η Μονή της Χώρας.

Στον εορτασμό στο Φανάρι συμμετείχαν εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, διεθνείς Ιεράρχες, τουρκικές αρχές και ομογενείς από τρεις ηπείρους, με πολιτιστικές εκδηλώσεις που περιελάμβαναν παιδιά από την Αυστραλία. Snapshot powered by AI

Με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών από την ανάρρηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Πατριαρχικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εξέδωσε τιμητική ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας τη βαθιά πνευματική, πολιτιστική και ιστορική σημασία της πολυετούς διακονίας του.

Όπως επισήμανε η κ. Μενδώνη, η επέτειος της ευλογημένης αυτής πορείας γιορτάστηκε στο Φανάρι με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, αποτελώντας αφορμή για σύσσωμο τον Ελληνισμό να εκφράσει την αγάπη του προς το πρόσωπο του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας. Χαρακτήρισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως ζωντανό φορέα μνήμης, πίστης και πολιτισμού, έναν θεσμό 17 αιώνων που συνδέει διαχρονικά την Αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο και τη σύγχρονη πραγματικότητα, διαφυλάσσοντας ακέραιη την πολιτιστική παρακαταθήκη του Γένους.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η Υπουργός Πολιτισμού στο πρωτοποριακό έργο του Πατριάρχη για την οικολογική αφύπνιση της υφηλίου. Πολύ πριν η κλιματική αλλαγή καταστεί κεντρικό ζήτημα της διεθνούς ατζέντας, ο κ.κ. Βαρθολομαίος έθεσε την προστασία του περιβάλλοντος ως ηθική και πνευματική υποχρέωση του ανθρώπου απέναντι στον Δημιουργό. Η διεθνής του αναγνώριση ως «Πράσινου Πατριάρχη» αντικατοπτρίζει μια αδιάλειπτη προσπάθεια και προσευχή για τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Παράλληλα, η κ. Μενδώνη στάθηκε στην ανάγκη προστασίας των κορυφαίων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η Αγία Σοφία και η Μονή της Χώρας, τονίζοντας το χρέος διατήρησης της αυθεντικότητας, της ιστορικής ταυτότητας και του θρησκευτικού τους χαρακτήρα. Αναφέρθηκε επίσης στη ιδιαίτερη πατρίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη, την Ίμβρο, η οποία χάρη στο προσωπικό του ενδιαφέρον βιώνει μια νέα περίοδο αναζωογόνησης, αποτελώντας υπόδειγμα διατήρησης της ιστορικής μνήμης και ειρηνικής συνύπαρξης.

Ο εορτασμός στο Φανάρι πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης. Ξεχωριστή νότα έδωσε η παρουσία περίπου 100 παιδιών που ταξίδεψαν από το Σίδνεϋ και τη Μελβούρνη, παρουσιάζοντας ένα υψηλού επιπέδου πολιτιστικό πρόγραμμα που ετοίμασε η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Στην τελετή παρέστησαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Ιεράρχες από όλο τον κόσμο, εκπρόσωποι των τουρκικών αρχών, καθώς και εκατοντάδες ομογενείς που ταξίδεψαν από τρεις ηπείρους για να τιμήσουν τον Προκαθήμενο της Μητρός Εκκλησίας.

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