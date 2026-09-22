Κάρολος – Βαρθολομαίος: Εγκάρδια συνάντηση μίας ώρας στο Μπαλμόραλ
Η ιδιωτική συνάντηση στο κάστρο της Σκωτίας διήρκεσε διπλάσιο χρόνο από τον αρχικά προγραμματισμένο, ενώ ο Βρετανός μονάρχης συνόδευσε προσωπικά τον Οικουμενικό Πατριάρχη μέχρι την έξοδο.
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- Η ιδιωτική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο Κάστρο του Μπαλμόραλ διήρκεσε περίπου μία ώρα, διπλάσιο χρόνο από τον αρχικό προγραμματισμό.
- Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε τον Πατριάρχη στην προσωπική του θερινή κατοικία και η συνομιλία έγινε σε θερμό και φιλικό κλίμα.
- Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο μετά την ανάρρηση του Καρόλου στον θρόνο, με προηγούμενη συνάντηση τον Οκτώβριο του 2022.
- Ο βασιλιάς Κάρολος συνόδευσε προσωπικά τον Οικουμενικό Πατριάρχη μέχρι την έξοδο του κάστρου του Μπαλμόραλ.
- Τον Πατριάρχη συνόδευαν ο επίσκοπος Ιλίου Ραφαήλ και ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος.
Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο Κάστρο του Μπαλμόραλ, στη Σκωτία.
Η συνάντηση ήταν ιδιωτική και, ενώ είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει μισή ώρα, τελικά κράτησε περίπου μία ώρα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο βασιλιάς Κάρολος δέχθηκε κατ’ εξαίρεση τον Πατριάρχη στην προσωπική του θερινή κατοικία, με τη συνομιλία να διεξάγεται σε «πολύ εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα».
Η δεύτερη συνάντηση μετά την ανάρρηση του Καρόλου
Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο μετά την ανάρρηση του Καρόλου Γ΄ στον βρετανικό θρόνο.
Η προηγούμενη είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022, ενώ Βαρθολομαίος και Κάρολος είχαν συναντηθεί και παλαιότερα στο Λονδίνο, την περίοδο που ο σημερινός βασιλιάς ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας.
Η παράταση της συνάντησης πέρα από τον αρχικό προγραμματισμό αποδίδεται από το Πατριαρχείο στο ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα της συνομιλίας.
Ο Κάρολος τον συνόδευσε μέχρι την έξοδο
Χαρακτηριστική ήταν και η εικόνα κατά την αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχη από το Μπαλμόραλ.
Σύμφωνα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο βασιλιάς Κάρολος τον συνόδευσε προσωπικά μέχρι την έξοδο του κάστρου.
Τον Πατριάρχη συνόδευαν ο επίσκοπος Ιλίου Ραφαήλ, ο οποίος διακονεί στη Σκωτία, και ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.