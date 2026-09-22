Κάρολος – Βαρθολομαίος: Εγκάρδια συνάντηση μίας ώρας στο Μπαλμόραλ

Snapshot Η ιδιωτική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο Κάστρο του Μπαλμόραλ διήρκεσε περίπου μία ώρα, διπλάσιο χρόνο από τον αρχικό προγραμματισμό.

Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε τον Πατριάρχη στην προσωπική του θερινή κατοικία και η συνομιλία έγινε σε θερμό και φιλικό κλίμα.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο μετά την ανάρρηση του Καρόλου στον θρόνο, με προηγούμενη συνάντηση τον Οκτώβριο του 2022.

Ο βασιλιάς Κάρολος συνόδευσε προσωπικά τον Οικουμενικό Πατριάρχη μέχρι την έξοδο του κάστρου του Μπαλμόραλ.

Τον Πατριάρχη συνόδευαν ο επίσκοπος Ιλίου Ραφαήλ και ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο Κάστρο του Μπαλμόραλ, στη Σκωτία.

Η συνάντηση ήταν ιδιωτική και, ενώ είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει μισή ώρα, τελικά κράτησε περίπου μία ώρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο βασιλιάς Κάρολος δέχθηκε κατ’ εξαίρεση τον Πατριάρχη στην προσωπική του θερινή κατοικία, με τη συνομιλία να διεξάγεται σε «πολύ εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα».

Η δεύτερη συνάντηση μετά την ανάρρηση του Καρόλου

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο μετά την ανάρρηση του Καρόλου Γ΄ στον βρετανικό θρόνο.

Η προηγούμενη είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022, ενώ Βαρθολομαίος και Κάρολος είχαν συναντηθεί και παλαιότερα στο Λονδίνο, την περίοδο που ο σημερινός βασιλιάς ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας.

Η παράταση της συνάντησης πέρα από τον αρχικό προγραμματισμό αποδίδεται από το Πατριαρχείο στο ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα της συνομιλίας.

Ο Κάρολος τον συνόδευσε μέχρι την έξοδο

Χαρακτηριστική ήταν και η εικόνα κατά την αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχη από το Μπαλμόραλ.

Σύμφωνα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο βασιλιάς Κάρολος τον συνόδευσε προσωπικά μέχρι την έξοδο του κάστρου.

Τον Πατριάρχη συνόδευαν ο επίσκοπος Ιλίου Ραφαήλ, ο οποίος διακονεί στη Σκωτία, και ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.