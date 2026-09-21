Κατερίνα Καινούργιου: «Πόσο χρονών σου φαίνομαι;» - Η απάντηση του μικρού Ιάσονα έγινε viral

Snapshot Η Κατερίνα Καινούργιου ρώτησε τον μικρό Ιάσονα Τσιώνη πόσο χρονών πιστεύει ότι είναι.

Ο Ιάσονας αρχικά απάντησε ότι η παρουσιάστρια είναι 41 ετών, που είναι η πραγματική της ηλικία.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι στην πραγματικότητα της φαίνεται 34 ετών.

Η απάντηση του Ιάσονα προκάλεσε γέλια στο στούντιο και η Κατερίνα σχολίασε χιουμοριστικά τη μείωση έξι χρόνων. Snapshot powered by AI

Ένα απολαυστικό στιγμιότυπο με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Καινούργιου χάρισε ο μικρός Ιάσονας Τσιώνης, από το «Μπαμπά σ’ αγαπώ», όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε πόσο χρονών πιστεύει ότι είναι.

«Πώς σου φαίνομαι; Νέα; Όμορφη; Πόσο χρονών;» τον ρώτησε η Κατερίνα Καινούργιου, με τον Ιάσονα να απαντά αφοπλιστικά: «41».

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως είναι πράγματι 41. Στη συνέχεια, θέλησε βέβαια, να μάθει αν όντως του φαίνεται 41 ετών, με το παιδάκι να διευκρινίζει πως εννοούσε ότι της φαίνεται… 34!

Η απάντησή του προκάλεσε γέλια στο στούντιο, με την Κατερίνα Καινούργιου να σχολιάζει με χιούμορ: «Εντάξει, μου έκοψε έξι χρόνια, κάτι είναι κι αυτό!».

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