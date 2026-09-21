Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για κράτηση των Τούρκων με βαρύ οπλισμό που αφέθηκαν ελεύθεροι

Ο εισαγγελέας Εφετών, ζητώντας να επανεξεταστεί η δικαστική κρίση και να διαταχθεί η προσωρινή τους κράτηση

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για κράτηση των Τούρκων με βαρύ οπλισμό που αφέθηκαν ελεύθεροι
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  • Ο εισαγλέας Εφετών ζήτησε να επανεξεταστεί η απόφαση και να διαταχθεί η προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων για βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη.
  • Η υπόθεση θα εξεταστεί από το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο θα αποφασίσει για την προσφυγή του εισαγγελέα.
  • Οι δύο άνδρες, ένας Τούρκος και ένας Έλληνας, είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους, ενώ κατηγορούνται για διακεκριμένη οπλοκατοχή και εγκληματική συμμορία.
  • Στις συσκευασίες που βρέθηκαν κατά τη σύλληψή τους περιλαμβάνονταν πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.
  • Ένας 49χρονος Τούρκος, που θεωρείται ηθικός αυτουργός, είναι ήδη κρατούμενος και καταζητείται διεθνώς για υπόθεση απάτης με υπολογιστές.
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Προσφυγή κατά της διάταξης με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη που φαίνεται να προοριζόταν για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων, άσκησε ο εισαγγελέας Εφετών, ζητώντας να επανεξεταστεί η δικαστική κρίση και να διαταχθεί η προσωρινή τους κράτηση. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εισαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο κληθεί να αποφασίσει επί της προσφυγής.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που -κατά πληροφορίες- επικαλείται ο εισαγγελέας, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φύση των πράξεων που αποδίδονται στους δύο κατηγορουμένους προκύπτει ότι σε περίπτωση που παραμείνουν ελεύθεροι, είναι πιθανό να διαπράξουν εκ νέου παρεμφερή κακουργήματα. Εφόσον το Συμβούλιο Εφετών κάνει δεκτή την προσφυγή, η προηγούμενη διάταξη, με την οποία οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους θα καταργηθεί και θα διαταχθεί η σύλληψή τους και η προσωρινή τους κράτηση.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, είχαν αφεθεί ελεύθεροι την περασμένη Πέμπτη μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους είχαν αποδοθεί, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία. Είχαν συλληφθεί λίγα 24ωρα νωρίτερα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι αστυνομικοί τούς εντόπισαν να εξέρχονται από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας συσκευασίες, στις οποίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Ως ηθικός αυτουργός στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμη Τούρκος, 49 ετών, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας και καταζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των τουρκικών Αρχών για υπόθεση απάτης με υπολογιστές.

Τι ισχυρίστηκαν οι 2 συλληφθέντες

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο 49χρονος συμπατριώτης του τον απείλησε και τον εξανάγκασε να βρει χώρο για την αποθήκευση των όπλων, ενώ ανέφερε ότι απευθύνθηκε στον 30χρονο Έλληνα, με τον οποίο γνωρίζονται.

Από την πλευρά του, ο 30χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο των συσκευασιών που αποθηκεύτηκαν στον χώρο ιδιοκτησίας του και ότι δέχθηκε να εξυπηρετήσει τον συγκατηγορούμενό του χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για όπλα. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας είχαν αφεθεί ελεύθεροι υπό όρους- απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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