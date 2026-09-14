Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους δύο συλληφθέντες με τον βαρύ οπλισμό

Snapshot Διώξεις για διακεκριμένη οπλοκατοχή ασκήθηκαν σε δύο άνδρες, έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό.

Ο οπλισμός περιλάμβανε πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια, που φέρεται να προορίζονταν για τουρκική εγκληματική ομάδα.

Οι δύο συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση και θα απολογηθούν σε ανακριτή μετά την απαγγελία κατηγοριών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος Τούρκος που κρατείται στην Ελλάδα και καταζητείται από τις τουρκικές Αρχές για απάτη.

Η έρευνα συνεχίζεται για την προέλευση και τον τελικό προορισμό του οπλισμού, καθώς και για τη σύνδεση των εμπλεκομένων με την τουρκική εγκληματική ομάδα. Snapshot powered by AI

Κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ασκήθηκε σε βάρος δύο ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πρόκειται για έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, κατείχαν βαρύ οπλισμό που φέρεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 49χρονος Τούρκος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας. Σε βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις Αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης που συνδέεται με υπόθεση απάτης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών και, μετά την απαγγελία των κατηγοριών, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέχρι την απολογία τους παραμένουν υπό κράτηση.

Η επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εντόπισαν τους δύο άνδρες να εξέρχονται από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Ο 30χρονος φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όμως ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αποθηκευτικό χώρο, σπίτια και οχήματα, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν:

ένα μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή,

ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi,

δύο γεμιστήρες,

μία διόπτρα,

ένα κοντάκι τυφεκίου,

33 φυσίγγια,

κινητά τηλέφωνα,

δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

πινακίδες κυκλοφορίας,

πομποδέκτες,

ένα διαβατήριο ελληνικών αρχών.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η προέλευση του οπλισμού και ο τελικός προορισμός του, καθώς και η τυχόν σύνδεση των εμπλεκομένων με την τουρκική εγκληματική ομάδα που εξετάζεται από τις ελληνικές Αρχές.

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