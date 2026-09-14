Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους δύο συλληφθέντες με τον βαρύ οπλισμό

Πρόκειται για έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, κατείχαν βαρύ οπλισμό που φέρεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας

Μίλτος Τσεκούρας

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους δύο συλληφθέντες με τον βαρύ οπλισμό
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Διώξεις για διακεκριμένη οπλοκατοχή ασκήθηκαν σε δύο άνδρες, έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό.
  • Ο οπλισμός περιλάμβανε πολεμικό τυφέκιο, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια, που φέρεται να προορίζονταν για τουρκική εγκληματική ομάδα.
  • Οι δύο συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση και θα απολογηθούν σε ανακριτή μετά την απαγγελία κατηγοριών.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος Τούρκος που κρατείται στην Ελλάδα και καταζητείται από τις τουρκικές Αρχές για απάτη.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για την προέλευση και τον τελικό προορισμό του οπλισμού, καθώς και για τη σύνδεση των εμπλεκομένων με την τουρκική εγκληματική ομάδα.
Snapshot powered by AI

Κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής ασκήθηκε σε βάρος δύο ανδρών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πρόκειται για έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, κατείχαν βαρύ οπλισμό που φέρεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 49χρονος Τούρκος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας. Σε βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις Αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης που συνδέεται με υπόθεση απάτης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών και, μετά την απαγγελία των κατηγοριών, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέχρι την απολογία τους παραμένουν υπό κράτηση.

Η επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εντόπισαν τους δύο άνδρες να εξέρχονται από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Ο 30χρονος φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όμως ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αποθηκευτικό χώρο, σπίτια και οχήματα, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν:

  • ένα μακρύκαννο πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή,
  • ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi,
  • δύο γεμιστήρες,
  • μία διόπτρα,
  • ένα κοντάκι τυφεκίου,
  • 33 φυσίγγια,
  • κινητά τηλέφωνα,
  • δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,
  • πινακίδες κυκλοφορίας,
  • πομποδέκτες,
  • ένα διαβατήριο ελληνικών αρχών.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η προέλευση του οπλισμού και ο τελικός προορισμός του, καθώς και η τυχόν σύνδεση των εμπλεκομένων με την τουρκική εγκληματική ομάδα που εξετάζεται από τις ελληνικές Αρχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:05ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο στον ΔΟΑΕ: Οι ΗΠΑ μπλόκαραν τη συμμετοχή του Ιράν σε διεθνή σύνοδο

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία: 38.098 έλεγχοι αλκοτέστ σε μία εβδομάδα - 205 παραβάσεις

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει όταν τραβάτε το καζανάκι με το καπάκι της λεκάνης ανοιχτό

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Ξαρχάκος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Το τελευταίο λαϊκό είδωλο»

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Νοσηλευτής «έκοψε κατά λάθος» το δάχτυλο ενός αγοριού ενός έτους με ψαλίδι

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους δύο συλληφθέντες με τον βαρύ οπλισμό

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ισπανία ο Εμανουέλ Μακρόν στα τέλη Σεπτεμβρίου - Είναι προσκεκλημένος του βασιλιά Φελίπε

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί για τον θάνατό του

12:45WHAT THE FACT

Το μυστικό των πρώτων 5 λεπτών του Σύμπαντος: Η ανακάλυψη του ηλίου που σπάει ρεκόρ

12:41ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης - Λαοθάλασσα στην αγρυπνία στη Νίκαια - Τραγούδια, κλάματα στο στερνό αντίο - Εικόνες και βίντεο Newsbomb

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Κάλλας για ρωσικό χτύπημα σε τρένο: Είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ: Αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαζωνάκη: Οι γονείς του τραγουδιστή φθάνουν στον Ιερό Ναό για την εξόδιο ακολουθία

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Φίλοι και συνεργάτες δίνουν το «παρών» στην κηδεία του - Στην Αγία Τριάδα για το τελευταίο αντίο

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Προηγείται στην προεδρική κούρσα η Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με δημοσκόπηση

12:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Στην κορυφή του box office - Έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της Universal

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Πιθανή η μετατροπή του κατηγορητηρίου για τους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

11:54LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η σκηνή από τo βίντεο κλιπ «Θάλασσες» που κόπηκε στο μοντάζ

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Drone X-BAT: Ελλάδα - Πολωνία ενδιαφέρονται για την παραγωγή του – Διαθέτει κινητήρα μαχητικού F-16

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:41ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης - Λαοθάλασσα στην αγρυπνία στη Νίκαια - Τραγούδια, κλάματα στο στερνό αντίο - Εικόνες και βίντεο Newsbomb

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Φίλοι και συνεργάτες δίνουν το «παρών» στην κηδεία του - Στην Αγία Τριάδα για το τελευταίο αντίο

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Συντετριμμένη έξω από τον Ιερό Ναό η αδελφή του, Βάσω

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαζωνάκη: Οι γονείς του τραγουδιστή φθάνουν στον Ιερό Ναό για την εξόδιο ακολουθία

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική φέρνει καταιγίδες

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Πιθανή η μετατροπή του κατηγορητηρίου για τους γιατρούς σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής: Τι συνέβη στη Γροιλανδία κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή σε τροχαίο τα ξημερώματα μία Αγγλίδα

10:53LIFESTYLE

Στέλιος Καζαντζίδης: «Υπάρχω κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ» - Η ιστορία του δίσκου που αποτέλεσε την ταυτότητα ενός θρύλου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – Ποιοι γιορτάζουν

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν 20 τόνοι ακατάλληλου κονσερβοποιημένου ψαριού από την Τουρκία

09:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυγάς ο καταδικασμένος βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι - Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο ενώ είχε... άδεια

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και σε Κηφισίας, Αττική οδό, Μεσογείων

10:25LIFESTYLE

Ιουλία Καραπατάκη: Τραγουδά το «Ώρες Μικρές» για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Το συγκινητικό αντίο της - Βίντεο

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Drone X-BAT: Ελλάδα - Πολωνία ενδιαφέρονται για την παραγωγή του – Διαθέτει κινητήρα μαχητικού F-16

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Συντετριμμένη η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στην αγρυπνία του Μαζωνάκη: «Πλάσμα μου, άγγελέ μου»

10:30ΕΥ ΖΗΝ

Τα μικρά κίτρινα σημάδια στα μάτια που ίσως είναι ένδειξη για καρδιακά και εγκεφαλικό

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος του μήνα

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ