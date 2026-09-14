Γαλλία: Προηγείται στην προεδρική κούρσα η Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα διενεργηθούν το 2027

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γαλλία: Προηγείται στην προεδρική κούρσα η Μαρίν Λεπέν, σύμφωνα με δημοσκόπηση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μαρίν Λεπέν προηγείται με ποσοστά 33%-36% στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2027 στη Γαλλία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Toluna Harris Interactive.
  • Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν φαίνεται να προκρίνεται στον δεύτερο γύρο σε τουλάχιστον τρία από τα πέντε σενάρια της δημοσκόπησης, αλλά χάνει εύκολα από τη Λεπέν στον δεύτερο γύρο.
  • Ο Εντουάρ Φιλίπ είναι ο μόνος κεντροδεξιός υποψήφιος που προηγείται ή ισοβαθμεί με τον Μελανσόν σε κάποια από τα σενάρια.
  • Η πολιτική πόλωση αυξάνεται ενόψει των εκλογών, ενώ το πολιτικό Κέντρο και η γαλλική οικονομία αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
  • Η Λεπέν και ο Μελανσόν έχουν ήδη τρεις φορές ως υποψήφιοι, με τη Λεπέν να έχει φτάσει δύο φορές στον δεύτερο γύρο και να έχει χάσει από τον Μακρόν.
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Η επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν διατηρεί το προβάδισμά της πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Δεύτερος έρχεται ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν, καθώς το πολιτικό κλίμα πολώνεται καθ' οδόν προς τις κάλπες.

Η Λεπέν θα συγκέντρωνε από 33% έως 36% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών αναλόγως του σεναρίου που ελέγχθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Toluna Harris Interactive, σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις 8 ως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Μελανσόν φαίνεται να φθάνει στο δεύτερο γύρο τουλάχιστον στα τρία από τα πέντε σενάρια που εξετάστηκαν, ενώ έρχεται ισόπαλος στη δεύτερη θέση σε ένα τέταρτο σενάριο. Η Λεπέν φαίνεται να τον κερδίζει εύκολα στον δεύτερο γύρο.

France Bastille Day

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιθεωρεί τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια της ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, στη Γαλλία, την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026.

Pool Reuters/(Benoit Tessier/ via AP)

Ο πρώην πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, είναι ο μόνος κεντροδεξιός υποψήφιος που προηγείται του Μελανσόν σε ένα από τα σενάρια που ελέγχθηκαν και έρχεται ισόπαλος σ' ένα άλλο.

Η δεύτερη και τελευταία θητεία του Μακρόν φθάνει στο τέλος της και το πολιτικό Κέντρο δεν είναι σε θέση να βρει τον βηματισμό του. Επίσης η γαλλική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ο Μελανσόν ήταν ήδη τρεις φορές υποψήφιος για πρόεδρος, το 2012, το 2017 και το 2022, αλλά ουδέποτε κατάφερε να μπει στον δεύτερο γύρο. Η Λεπέν ήταν επίσης υποψήφια τρεις φορές. Έφτασε στο δεύτερο γύρο το 2017 και το 2022, αλλά έχασε από τον Μακρόν.

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