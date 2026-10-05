Υεμένη: Πολλαπλές εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο – Ασφαλές το πλήρωμα

Snapshot Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Υεμένης, περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της Μούχα.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο πλοίο ούτε περιβαλλοντική επιβάρυνση από το περιστατικό.

Το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλές σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία των εκρήξεων και δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση σε μια θαλάσσια περιοχή με αυξημένη ευαισθησία λόγω προηγούμενων περιστατικών ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Πολλαπλές εκρήξεις σε μικρή απόσταση από δεξαμενόπλοιο αναφέρθηκαν την Κυριακή στα ανοικτά της Υεμένης, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το πλήρωμα του πλοίου ανέφερε ότι είδε αρκετές εκρήξεις κοντά στο δεξαμενόπλοιο, ενώ αυτό βρισκόταν περίπου 60 ναυτικά μίλια, δηλαδή σχεδόν 110 χιλιόμετρα, νότια της Μούχα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τις εκρήξεις ούτε έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Σύμφωνα με την UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ζημιά από το περιστατικό.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, σε μια θαλάσσια περιοχή που παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη για τη διεθνή ναυσιπλοΐα λόγω των επανειλημμένων περιστατικών ασφαλείας τους τελευταίους μήνες.