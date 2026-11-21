Συγκινητικές στιγμές για τον Παύλο Πολάκη, που πάντρεψε την κόρη του, και ευχήθηκε στους νεόνυμφους με ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες του ζευγαριού από την όμορφη στιγμή της ζωής τους.

«Τους παντρέψαμε!» έγραψε συγκινημένος. «Χρήστο και Σταυρούλα ,να είστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Να διαβείτε τη ζωή με πάθος, τιμή και αξιοπρέπεια», έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.