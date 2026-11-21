Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα σχολεία του Ρεθύμνου, παρά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Συνολικά 198 θέσεις παραμένουν ακάλυπτες, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις να εντοπίζονται στην Ειδική Αγωγή και την παράλληλη στήριξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ρεπορτάζ της ΚΡΗΤΗ TV, από τις 222 κενές θέσεις που είχαν καταγραφεί, καλύφθηκαν μόλις 24 κατά την τρίτη φάση προσλήψεων.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από τα 167 κενά καλύφθηκαν 18, με αποτέλεσμα να παραμένουν 149 ακάλυπτες θέσεις. Από αυτές, οι 125 αφορούν την Ειδική Αγωγή και οι 24 τη Γενική Εκπαίδευση.

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