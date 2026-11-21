Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Γκάντι Άιζενκοτ ποζάρουν για μια ομαδική φωτογραφία μετά την τελετή ορκωμοσίας των Ισραηλινών βουλευτών στην Κνέσετ. 10 Νοεμβρίου 2026

Snapshot Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ εξετάζει τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το κόμμα Λικούντ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η ομάδα διαπραγματεύσεων του Άιζενκοτ κάλεσε σε νέα συνάντηση το Λικούντ την Κυριακή για να προωθήσουν τη συγκρότηση ευρείας κυβέρνησης.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Γιασάρ δεσμεύτηκε να εξερευνήσει όλες τις πτυχές και να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν ήδη έναν πρώτο γύρο συνομιλιών χωρίς πρόοδο και ανταλλάσσουν κατηγορίες για τη δέσμευσή τους.

Το Λικούντ ζητά αναστολή του νομοθετικού προγράμματος και διακοπή συνεργασίας με αραβικά κόμματα, ενώ ο Άιζενκοτ αποκλείει συμφωνία εναλλαγής στην πρωθυπουργία. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στο Ισραήλ για τον σχηματισμό κυβέρνησης και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ εξετάζει το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το κόμμα Λικούντ, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του «Γιάσαρ», Γκάντι Άιζενκοτ, έδωσε εντολή στην ομάδα διαπραγματεύσεων του κόμματός του να καλέσει εκπροσώπους του Λικούντ συνάντηση την Κυριακή, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης που θα έχει ευρεία νομιμοποίηση.

Σε δήλωση του το Γιασάρ ανέφερε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας «αυθεντικής και ειλικρινούς προσπάθειας για τη συγκρότηση της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης». Πρόσθεσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του κόμματος «δεν θα αφήσει καμία πτυχή ανεξερεύνητη» και θα αναλάβει «τολμηρές πρωτοβουλίες» προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό συνασπισμού.

Ο Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Γκάντι Άιζενκοτ στη Προεδρική Κατοικία στην Ιερουσαλήμ. 8 Νοεμβρίου 2026 AP

Τα δύο κόμματα πραγματοποίησαν έναν πρώτο γύρο συνομιλιών την περασμένη Κυριακή, χωρίς να αναφερθεί καμία πρόοδος, και έκτοτε ανταλλάσσουν κατηγορίες σχετικά με τη δέσμευσή τους για τη συγκρότηση κυβέρνησης ενότητας.

Το Λικούντ απαίτησε από το μπλοκ του Άιζενκοτ να αναστείλει το νομοθετικό του πρόγραμμα και να σταματήσει να συνεργάζεται με αραβικά κόμματα. Από την πλευρά του ο Άιζενκοτ απέκλεισε οποιαδήποτε συμφωνία εναλλαγής με τον Νετανιάχου, επιμένοντας ότι μόνο αυτός θα ασκεί τα καθήκοντα του πρωθυπουργού σε οποιαδήποτε κυβέρνηση εθνικής ενότητας που θα περιλαμβάνει το Λικούντ.