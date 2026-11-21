Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοσμηματοπώλης Paolo Bulgari – Οι ελληνικές ρίζες και η διεθνής καταξίωση
Ο Έλληνας παππούς του μετανάστευσε από την Ελλάδα στην Ιταλία και άνοιξε το πρώτο κοσμηματοπωλείο στη Ρώμη
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- Ο Paolo Bulgari, απόγονος της ελληνικής οικογένειας που ίδρυσε τον οίκο Bulgari, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.
- Ο παππούς του, Σωτήριος Μπούλγαρι, μετανάστευσε από την Ελλάδα στην Ιταλία τον 19ο αιώνα και ίδρυσε το πρώτο κοσμηματοπωλείο στη Ρώμη.
- Ο Paolo ξεκίνησε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση το 1960 και ανέλαβε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου το 1984.
- Κατά τη θητεία του, ο οίκος Bulgari επεκτάθηκε διεθνώς και έγινε σύμβολο πολυτέλειας και ιταλικής κοσμηματοποιίας.
- Το 2011, η οικογένεια πούλησε τον όμιλο Bulgari στον γαλλικό όμιλο LVMH έναντι 5,2 δισ. ευρώ.
Σε ηλικία 89 ετών πέθανε ο διεθνώς καταξιωμένος κοσμηματοπώλης, Paolo Bulgari, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία του θα τελεστεί στη Ρώμη τη Δευτέρα.
Η οικογένεια του εκλιπόντος επιχειρηματία ανέφερε σε ανακοίνωση: «Η εξαιρετική προσωπικότητα του Paolo Bulgari η βαθιά ανθρωπιά του και το ταλέντο ενός επιχειρηματία που αγαπούσε την Ιταλία και ήταν πρεσβευτής της στον κόσμο. Ο μεγαλύτερος κοσμηματοπώλης της εποχής μας έφυγε από τη ζωή».
Ο Paolo Bulgari ήταν απόγονος οικογένειας που ίδρυσε τον ιστορικό οίκο πολυτελών κοσμημάτων. Γεννήθηκε στη Ρώμη το 1937 και ξεκίνησε να εργάζεται για το κοσμηματοπωλείο της οικογένειάς του στη Ρώμη σε ηλικία μόλις 18 ετών.
Στο πλευρό του πατέρα του έμαθε τα πάντα για το κόσμημα και όταν ανέλαβε τον οίκο κοσμημάτων συνέβαλε στην επέκταση και την επιτυχία του στην παγκόσμια αγορά. Τα κοσμήματα του Paolo Bulgari έγιναν συνώνυμα της πολυτέλειας και της Ιταλίας.
Ποιος ήταν ο Paolo Bulgari
Ήταν γιος του Giorgio Bulgari και εγγονός του Σωτήριου Μπούλγαρι, του Έλληνα χρυσοχόου που ίδρυσε τη δυναστεία. Ο παππούς του έφυγε από την Ελλάδα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα για να εγκατασταθεί στην Ιταλία. Μετά από μια αρχική καριέρα στη Νάπολη, εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, όπου άνοιξε ένα κατάστημα στη Via Sistina.
Ο Paolo Bulgari είχε διηγηθεί την ιστορία της καταγωγής του. «Στην προέλευση του επωνύμου μου κρύβεται μια ιστορία μετανάστευσης», είχε σημειώσει. Είχε περιγράψει τον Έλληνα παππού του ως «έναν επιδέξιο αργυροχόο, έναν άνθρωπο με μεγάλη αποφασιστικότητα και επιχειρηματικό ταλέντο».
Από εκείνη τη μικρή επιχείρηση θα αναδυόταν ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στον κόσμο της διεθνούς κοσμηματοποιίας.
Η καριέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση
Εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση το 1960, όταν άρχισε να εργάζεται μαζί με τον πατέρα του. Με την πάροδο των ετών, ανέλαβε διάφορους ρόλους, ασχολούμενος με τις πρώτες ύλες, εργαζόμενος στις πωλήσεις του καταστήματος.
Ωστόσο το μεγάλο πάθος του ήταν να σχεδιάζει πολυτελή κοσμήματα. Το 1984, ανέλαβε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Bulgari. Κατά τη διάρκεια των ετών που ηγήθηκε της εταιρείας, ο οίκος Bulgari εδραίωσε την παρουσία του στην παγκόσμια αγορά και ανέπτυξε ένα μεγάλο δίκτυο πωλήσεων.Το 2011 η οικογένεια Bulgari πούλησε τον όμιλο στον γαλλικό κολοσσό LVMH προς 5,2 δισ. ευρώ.