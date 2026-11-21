Ο Ιταλός κοσμηματοπώλης Paolo Bulgari ποζάρει τον Μάρτιο του 1994 κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της «Chandra», μιας νέας σειράς κοσμημάτων στο Παρίσι της Γαλλίας, σε μια εκδήλωση που κινηματογράφησε ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άλτμαν για την...

Snapshot Ο Paolo Bulgari, απόγονος της ελληνικής οικογένειας που ίδρυσε τον οίκο Bulgari, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Ο παππούς του, Σωτήριος Μπούλγαρι, μετανάστευσε από την Ελλάδα στην Ιταλία τον 19ο αιώνα και ίδρυσε το πρώτο κοσμηματοπωλείο στη Ρώμη.

Ο Paolo ξεκίνησε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση το 1960 και ανέλαβε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου το 1984.

Κατά τη θητεία του, ο οίκος Bulgari επεκτάθηκε διεθνώς και έγινε σύμβολο πολυτέλειας και ιταλικής κοσμηματοποιίας.

Το 2011, η οικογένεια πούλησε τον όμιλο Bulgari στον γαλλικό όμιλο LVMH έναντι 5,2 δισ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 89 ετών πέθανε ο διεθνώς καταξιωμένος κοσμηματοπώλης, Paolo Bulgari, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία του θα τελεστεί στη Ρώμη τη Δευτέρα.

Η οικογένεια του εκλιπόντος επιχειρηματία ανέφερε σε ανακοίνωση: «Η εξαιρετική προσωπικότητα του Paolo Bulgari η βαθιά ανθρωπιά του και το ταλέντο ενός επιχειρηματία που αγαπούσε την Ιταλία και ήταν πρεσβευτής της στον κόσμο. Ο μεγαλύτερος κοσμηματοπώλης της εποχής μας έφυγε από τη ζωή».

Ο Paolo Bulgari ήταν απόγονος οικογένειας που ίδρυσε τον ιστορικό οίκο πολυτελών κοσμημάτων. Γεννήθηκε στη Ρώμη το 1937 και ξεκίνησε να εργάζεται για το κοσμηματοπωλείο της οικογένειάς του στη Ρώμη σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Στο πλευρό του πατέρα του έμαθε τα πάντα για το κόσμημα και όταν ανέλαβε τον οίκο κοσμημάτων συνέβαλε στην επέκταση και την επιτυχία του στην παγκόσμια αγορά. Τα κοσμήματα του Paolo Bulgari έγιναν συνώνυμα της πολυτέλειας και της Ιταλίας.

Ο Ιταλός κοσμηματοπώληςPaolo Bulgari και η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπράντι φαίνονται τον Μάρτιο του 1994 κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της «Chandra», μιας νέας σειράς κοσμημάτων, στο Παρίσι της Γαλλίας, σε μια εκδήλωση που κινηματογράφησε ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άλτμαν για την ταινία του «Pret-a-Porter» AP

Ποιος ήταν ο Paolo Bulgari

Ήταν γιος του Giorgio Bulgari και εγγονός του Σωτήριου Μπούλγαρι, του Έλληνα χρυσοχόου που ίδρυσε τη δυναστεία. Ο παππούς του έφυγε από την Ελλάδα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα για να εγκατασταθεί στην Ιταλία. Μετά από μια αρχική καριέρα στη Νάπολη, εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, όπου άνοιξε ένα κατάστημα στη Via Sistina.

Ο Paolo Bulgari είχε διηγηθεί την ιστορία της καταγωγής του. «Στην προέλευση του επωνύμου μου κρύβεται μια ιστορία μετανάστευσης», είχε σημειώσει. Είχε περιγράψει τον Έλληνα παππού του ως «έναν επιδέξιο αργυροχόο, έναν άνθρωπο με μεγάλη αποφασιστικότητα και επιχειρηματικό ταλέντο».

Από εκείνη τη μικρή επιχείρηση θα αναδυόταν ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στον κόσμο της διεθνούς κοσμηματοποιίας.

Ο Ιταλός κοσμηματοπώλης Paolo Bulgari ποζάρει τον Μάρτιο του 1994 κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της «Chandra», μιας νέας σειράς κοσμημάτων στο Παρίσι της Γαλλίας, σε μια εκδήλωση που κινηματογράφησε ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άλτμαν για την ταινία του «Pret-a-Porter», με τα μοντέλα, από αριστερά: Yasmeen Ghauri, Helena Christensen και Reil. AP

Η καριέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση

Εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση το 1960, όταν άρχισε να εργάζεται μαζί με τον πατέρα του. Με την πάροδο των ετών, ανέλαβε διάφορους ρόλους, ασχολούμενος με τις πρώτες ύλες, εργαζόμενος στις πωλήσεις του καταστήματος.

Ωστόσο το μεγάλο πάθος του ήταν να σχεδιάζει πολυτελή κοσμήματα. Το 1984, ανέλαβε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Bulgari. Κατά τη διάρκεια των ετών που ηγήθηκε της εταιρείας, ο οίκος Bulgari εδραίωσε την παρουσία του στην παγκόσμια αγορά και ανέπτυξε ένα μεγάλο δίκτυο πωλήσεων.Το 2011 η οικογένεια Bulgari πούλησε τον όμιλο στον γαλλικό κολοσσό LVMH προς 5,2 δισ. ευρώ.