Snapshot Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε καστανόδασος στη Δημοτική Κοινότητα Κοσμά, Νότια Κυνουρία Αρκαδίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Η φωτιά παρουσιάζει έρπουσα συμπεριφορά και εξαπλώνεται στο επίπεδο του εδάφους.

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας παρέχει υδροφόρα οχήματα για υποστήριξη της πυροσβεστικής επιχείρησης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζει τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Σε δασική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Κοσμά, στη Νότια Κυνουρία, εκδηλώθηκε πυρκαγιά το Σάββατο, θέτοντας σε κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Αρκαδίας.

Η φωτιά καίει σε καστανόδασος και παρουσιάζει έρπουσα συμπεριφορά, καθώς εξαπλώνεται χαμηλά, στο επίπεδο του εδάφους.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε τη σχετική ειδοποίηση περίπου στις 13:45 και ακολούθησε η κινητοποίηση 30 πυροσβεστών, μίας πεζοπόρου ομάδας της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και επτά πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας, διαθέτοντας υδροφόρα οχήματα για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστών.

Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας, προκειμένου να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και να εξακριβώσει τα αίτιά της.

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