Ιράν: Ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό F-16 στον Περσικό Κόλπο – Δεν επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ
Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε με πύραυλο αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 πάνω από τον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας ζημιές που το ανάγκασαν να διακόψει την αποστολή του και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά.
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- Ο ιρανικός στρατός ισχυρίζεται ότι έπληξε με πύραυλο αμερικανικό μαχητικό F-16 πάνω από τον Περσικό Κόλπο.
- Το αμερικανικό αεροσκάφος φέρεται να υπέστη ζημιές και να αναγκάστηκε σε αναγκαστική προσγείωση.
- Οι ισχυρισμοί του Ιράν δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πλευρά.
- Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν το Σάββατο ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας εκτόξευσαν πύραυλο εναντίον αμερικανικού μαχητικού F-16 το βράδυ της Παρασκευής, ενώ αυτό πετούσε πάνω από τον Περσικό Κόλπο.
Κατά την ίδια ανακοίνωση, το αεροσκάφος υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την αποστολή του και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε κοντινό αεροδρόμιο.
Ο αμερικανικός στρατός δεν είχε επιβεβαιώσει άμεσα τον ισχυρισμό της Τεχεράνης.