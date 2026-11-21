Snapshot Ο ιρανικός στρατός ισχυρίζεται ότι έπληξε με πύραυλο αμερικανικό μαχητικό F-16 πάνω από τον Περσικό Κόλπο.

Το αμερικανικό αεροσκάφος φέρεται να υπέστη ζημιές και να αναγκάστηκε σε αναγκαστική προσγείωση.

Οι ισχυρισμοί του Ιράν δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πλευρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν το Σάββατο ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας εκτόξευσαν πύραυλο εναντίον αμερικανικού μαχητικού F-16 το βράδυ της Παρασκευής, ενώ αυτό πετούσε πάνω από τον Περσικό Κόλπο.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, το αεροσκάφος υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει την αποστολή του και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε κοντινό αεροδρόμιο.

Ο αμερικανικός στρατός δεν είχε επιβεβαιώσει άμεσα τον ισχυρισμό της Τεχεράνης.

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