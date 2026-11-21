Snapshot Ο 19χρονος Αλέξανδρος Παποράκης κατηγορείται για τρομοκρατία, απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας και αδικήματα σχετικά με όπλα, μετά τον σχεδιασμό μαζικής επίθεσης σε ινδουιστικό ναό στο Σικάγο.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει έξι κατηγορίες για τρομοκρατία, δύο για ένοπλη βία, δύο για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας και επιπλέον κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλων.

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελίες συναδέλφων του Παποράκη, που ενημέρωσαν την αστυνομία για το σχέδιό του να σκοτώσει Ινδούς.

Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά, τακτικό γιλέκο και σύμβολα λευκής υπεροχής, ενώ ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως οπαδός νεοναζιστικών ιδεών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στις νοτιοασιατικές κοινότητες του Σικάγο, με έκκληση για κατηγορία έγκλημα μίσους, η οποία όμως δεν έχει ακόμα απαγγελθεί. Snapshot powered by AI

Με απαγγελία κατηγοριών για τρομοκρατία, απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας και αδικήματα σχετικά με όπλα βρίσκεται αντιμέτωπος ο 19χρονος Ελληνοαμερικανός Αλέξανδρος Παποράκης, από το Πάλανταϊν του Ιλινόις, μετά την απόφαση σώματος ενόρκων να διευρύνει το κατηγορητήριο για το φερόμενο σχέδιό του να πραγματοποιήσει μαζική επίθεση με πυροβολισμούς σε ινδουιστικό ναό στα προάστια του Σικάγο, σύμφωνα με το Associated Press.

Το διευρυμένο κατηγορητήριο αφορά φερόμενη επίθεση που σχεδιαζόταν για τις 11 Οκτωβρίου στον ναό Σρι Βενκατεσβάρα Σουάμι, γνωστό και ως ναό Μπαλάτζι, στην πόλη Ορόρα, την πρώτη ημέρα της ινδουιστικής γιορτής Ναβαράτρι. Ο Παποράκης παραμένει υπό κράτηση, καθώς δικαστής έκρινε ότι αποτελεί απειλή για την κοινωνία. Ο δικηγόρος του, Φέντορ Κόζλοφ, δήλωσε ότι ο εντολέας του προτίθεται να δηλώσει αθώος.

Διευρύνονται οι κατηγορίες για τρομοκρατία και όπλα

Το κατηγορητήριο, το οποίο εγκρίθηκε από το σώμα ενόρκων στις 5 Νοεμβρίου και ανακοινώθηκε από την αστυνομία στις 18 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει έξι κατηγορίες για τρομοκρατία, δύο για ένοπλη βία και δύο για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Προστέθηκαν επίσης εννέα κατηγορίες για διατύπωση τρομοκρατικών απειλών, καθώς και επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με την κατοχή πυροβόλων όπλων.

Οι κατηγορίες για τα όπλα αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατοχή πυροβόλου όπλου χωρίς σειριακό αριθμό, αλλά και την κατοχή όπλου χωρίς την απαιτούμενη κρατική ταυτότητα ιδιοκτήτη πυροβόλου όπλου. Αρχικά, μετά τη σύλληψή του τον Οκτώβριο, ο Παποράκης είχε κατηγορηθεί για διατύπωση τρομοκρατικής απειλής και παράνομη κατοχή τυφεκίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνάδελφοί του στο εστιατόριο Taco Bell ειδοποίησαν την αστυνομία, όταν ο 19χρονος τούς είπε ότι σχεδίαζε να «σκοτώσει Ινδούς». Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν το ίδιο απόγευμα, αποτρέποντας την πραγματοποίηση της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν ένα τυφέκιο, πυρομαχικά, ένα τακτικό γιλέκο και ένα διακριτικό με απεικονίσεις που συνδέονται με τον εξτρεμισμό της λευκής υπεροχής. Οι εισαγγελείς έχουν επίσης υποστηρίξει ότι ο Παποράκης αυτοπροσδιοριζόταν ως οπαδός της λευκής υπεροχής και νεοναζί, ενώ είχε συντάξει ένα έγγραφο στο οποίο περιέγραφε φαντασιώσεις για τη δολοφονία ανθρώπων που δεν ανήκουν στη λευκή φυλή.

Οι καταγγελίες και οι κατηγορίες παραμένουν υπό εξέταση από τη Δικαιοσύνη. Στις 18 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος του, Φέντορ Κόζλοφ, δήλωσε στο Associated Press ότι ο εντολέας του εξακολουθεί να προτίθεται να δηλώσει αθώος. Η απαγγελία κατηγοριών είχε προγραμματιστεί για το επόμενο πρωί, ενώ δεν είχε γίνει άμεσα γνωστός ο λόγος για τον οποίο μεσολάβησε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης του κατηγορητηρίου και της δημοσιοποίησής του.

Ανησυχία στις κοινότητες των Ινδουιστών και των Νοτιοασιατών

Η υπόθεση έχει εντείνει την ανησυχία μεταξύ των Ινδουιστών πιστών και των εκπροσώπων των κοινοτήτων νοτιοασιατικής καταγωγής στην ευρύτερη περιοχή του Σικάγο. Εκπρόσωποι των κοινοτήτων συνδέουν την απειλή με την αυξανόμενη εχθρική ρατσιστική ρητορική, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει για όσους συμμετέχουν σε θρησκευτικές τελετές και δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο βουλευτής των ΗΠΑ Ράτζα Κρισναμούρθι, ο οποίος βρισκόταν στον ναό που φέρεται να είχε τεθεί στο στόχαστρο την ημέρα της σχεδιαζόμενης επίθεσης, κάλεσε τις αρχές να απαγγείλουν και κατηγορία για έγκλημα μίσους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί τέτοια κατηγορία, παρά τους ισχυρισμούς των εισαγγελέων σχετικά με τις ρατσιστικές απόψεις και δηλώσεις του κατηγορουμένου.