Snapshot Ο καταζητούμενος οδηγός στα Ιωάννινα έχει απασχολήσει προηγουμένως τις Αρχές για απάτες, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και τροχαίες παραβάσεις.

Το όχημα που χρησιμοποίησε συνδέεται με τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με λεία που ξεπερνά τα 500.000 ευρώ.

Η 24χρονη ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου συνελήφθη για ψευδή καταγγελία κλοπής και ερευνάται ο ρόλος της στην υπόθεση.

Κατά την καταδίωξη, ο οδηγός εμβόλισε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα αστυνομικού, ο οποίος τραυματίστηκε και έκανε χρήση όπλου για να σταματήσει το όχημα.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον οδηγό και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των συνεπιβατών και άλλων εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον οδηγό του αυτοκινήτου που εμβόλισε την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα αστυνομικού κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής καταδίωξης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο άνδρας, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει μετά το επικίνδυνο περιστατικό, έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές Αρχές και αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, πρόκειται για πρόσωπο γνώριμο στις διωκτικές Αρχές, καθώς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν την Αστυνομία για σειρά αδικημάτων.

Στις υποθέσεις με τις οποίες φέρεται να έχει συνδεθεί περιλαμβάνονται απάτες, υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, ληστείες, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν την εικόνα ενός προσώπου που είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των Αρχών, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί οι δικαστικές εξελίξεις ή η έκβαση κάθε προηγούμενης υπόθεσης.

Αυτός είναι ο οδηγός που αναζητείται

Ο οδηγός του οχήματος, η ταυτότητα του οποίου έχει εξακριβωθεί, είναι ο άνδρας που απεικονίζεται στη φωτογραφία που έχει εξασφαλίσει το Newsbomb.

Οι αστυνομικοί έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους στον εντοπισμό του, ενώ παράλληλα επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τους δύο συνεπιβάτες που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο την ώρα της καταδίωξης.

Η σύλληψή του αποτελεί βασική προτεραιότητα της έρευνας, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει στην αποσαφήνιση τόσο των συνθηκών της καταδίωξης όσο και της δράσης της φερόμενης εγκληματικής ομάδας.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πρόοδος των ερευνών μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό των εμπλεκομένων, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συλλήψεων.

Από τη Δυτική Αττική στα Ιωάννινα για τηλεφωνικές απάτες

Η έρευνα για την καταδίωξη αποκάλυψε τη σύνδεση του οχήματος με σειρά τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δράστες φέρονται να προσποιούνταν είτε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ είτε τους λογιστές, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Επικαλούμενοι δήθεν κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή φορολογικές εκκρεμότητες, κατόρθωναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Μόνο σε μία από τις περιπτώσεις, ηλικιωμένη γυναίκα παρέδωσε, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, 51.000 ευρώ και περίπου 400 χρυσές λίρες.

Η συνολική αξία της λείας από τις πέντε υποθέσεις που έχουν συνδεθεί με τη δράση της ομάδας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Συνελήφθη η γυναίκα που φέρεται να παραχώρησε το αυτοκίνητο

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε η σύλληψη της γυναίκας στην οποία ανήκει το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στις απάτες και στην καταδίωξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newsbomb, πρόκειται για τη γυναίκα που φέρεται να παραχώρησε το αυτοκίνητό της στον καταζητούμενο οδηγό, προκειμένου εκείνος να μετακινηθεί από την Αττική στα Ιωάννινα.

Η 24χρονη συνελήφθη όταν εμφανίστηκε σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής επιχειρώντας να δηλώσει την κλοπή του οχήματος.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, είχαν ήδη συγκεντρώσει στοιχεία για τη συμμετοχή του αυτοκινήτου στις επίμαχες υποθέσεις και θεώρησαν ότι η καταγγελία της ήταν εικονική.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ ερευνάται ο ακριβής ρόλος της στην υπόθεση.

Η καταδίωξη που οδήγησε στην αποκάλυψη της δράσης τους

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικός της Τροχαίας Ιωαννίνων εντόπισε το ύποπτο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Ο οδηγός αγνόησε το σήμα για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Το όχημα κατευθύνθηκε στον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου παρέσυρε την μπάρα εισόδου.

Στην προσπάθειά του να εμποδίσει τη διαφυγή, ο αστυνομικός τοποθέτησε την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα στην πορεία του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός, ωστόσο, επιτάχυνε και εμβόλισε τη μηχανή, αναγκάζοντας τον αστυνομικό να απομακρυνθεί για να προστατευτεί.

Ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς τα ελαστικά του οχήματος, το οποίο τελικά κατάφερε να διαφύγει.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε στο πόδι ο αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» και έλαβε εξιτήριο την επόμενη ημέρα.

Διαβάστε επίσης