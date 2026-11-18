Snapshot οδηγός ενός πολυτελούς τζιπ εμβόλισε αστυνομική μοτοσικλέτα μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και διέφυγε, παρά τους πυροβολισμούς του αστυνομικού.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε στα λάστιχα του οχήματος για να το σταματήσει, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Ο δράστης, που είναι σεσημασμένος, επέβαινε μαζί με δύο άτομα που διέφυγαν πεζοί μετά την εγκατάλειψη του αυτοκινήτου.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι το τζιπ κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς να υπολογίζει εμπόδια ή ανθρώπους εντός του νοσοκομείου.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και των συνοδών του. Snapshot powered by AI

Άφαντος παραμένει ο δράστης του σοβαρού περιστατικού που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18/11 στα Ιωάννινα, όταν εμβόλισε μηχανή αστυνομικού μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πυροβολήσει.

Ασθενείς και εργαζόμενοι του Νοσοκομείου που βρίσκονταν μέσα εκείνη την ώρα σοκαρίστηκαν από το περιστατικό, τόσο από την ταχύτητα του αυτοκινήτου, όσο και από τους πυροβολισμούς. Σημειώνεται ότι ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου προκειμένου να στοχεύσει τα λάστιχα του οχήματος και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Εργαζόμενος του νοσοκομείου, ο οποίος ήταν εκτός βάρδιας, κατέθεσε στο Live News όσα είδε να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια του.

Όπως εξήγησε ο αυτόπτης μάρτυρας, την ώρα που μπήκε το πολυτελές τζιπ μέσα στον χώρο του νοσοκομείου, ο ίδιος βρισκόταν μαζί με δύο ακόμη συναδέλφους του κοντά στην μπάρα του χώρου στάθμευσης των διοικητικών αυτοκινήτων.

Αρχικά άκουσαν σειρήνες και νόμιζαν ότι πρόκειται για ασθενοφόρο, παρόλο που το νοσοκομείο δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα. Αμέσως όμως είδαν το μαύρο τζιπ με φιμέ τζάμια να κατευθύνεται προς το μέρος τους.

«Ξαφνικά βλέπουμε ένα μαύρο τζιπ, πολυτελές μπορώ να το πω με φιμέ τζάμια, ήρθε καταπάνω σε μας που ήμασταν δίπλα στην μπάρα. Εμείς αυθόρμητα πήγαμε να το σταματήσουμε. Με το που είδαμε ότι πάτησε γκάζι κάναμε πίσω και γκρέμισε την μπάρα».

Στη συνέχεια, εξήγησε, ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι απομακρύνθηκαν προς τα πίσω, αφού κατάλαβαν ότι ο οδηγός δεν πρόκειται να σταματήσει. Το όχημα πέρασε μέσα από την μπάρα και κατευθύνθηκε προς τον χώρο στάθμευσης, με τους αστυνομικούς να το ακολουθούν. Σύμφωνα με τον εργαζόμενο, ο οδηγός μπήκε στο διοικητικό πάρκινγκ, το οποίο κατέληγε σε αδιέξοδο.

Πίσω του έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και ο οδηγός έκανε αναστροφή και κατευθύνθηκε προς τα πάνω τους, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί. Στη συνέχεια είδαν το αυτοκίνητο να παρασύρει την αστυνομική μοτοσικλέτα που είχε τοποθετηθεί στο πέρασμά του, προκειμένου να εμποδίσει τη διαφυγή του. Το όχημα συνέχισε με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να υπολογίζει τα εμπόδια που συναντούσε.

Ο μάρτυρας ανέφερε πως μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, αντέδρασαν αυθόρμητα και έπεσαν στο έδαφος για να προστατευτούν. «Δεν κοιτούσε αν θα χτυπήσει αυτοκίνητο ή άνθρωπο. Κοιτούσε μόνο πώς θα ξεφύγει», περιγράφει ένας από τους αυτόπτες, αποτυπώνοντας την εικόνα που αντίκρισαν όσοι βρίσκονταν στον χώρο.

«Ήρθε στο πάρκινγκ το διοικητικό, το οποίο είναι αδιέξοδο. Δεν είχε από κάπου να φύγει. Και πίσω ακριβώς ερχόταν η ΔΙΑΣ. Εμείς ερχόμασταν προς τα πίσω και τότε ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Έκανε αναστροφή και όπως είδαμε μετά ο αστυνομικός είχε βάλει τη μηχανή να τους κλείσει τον δρόμο και την εμβόλισε», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο οδηγός είναι σεσημασμένος. Μαζί του επέβαιναν ακόμα δύο άτομα, πιθανώς Ρομά, τα οποία κατάφεραν να διαφύγουν προς την πίσω πλευρά του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, άφησαν το αυτοκίνητο και συνέχισαν πεζοί προς άγνωστη κατεύθυνση. Το αυτοκίνητο φέρεται να ανήκει σε μία γυναίκα.