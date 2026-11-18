Snapshot Την Πέμπτη αναμένονται ασθενείς βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, με υψηλές θερμοκρασίες στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Την Παρασκευή θα σημειωθούν τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και πιθανώς Μακεδονία, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, με άνεμους έως 7 μποφόρ.

Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, αλλά θα παραμείνει υψηλή στις υπόλοιπες περιοχές.

Το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα είναι ασθενείς και περιορισμένες κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο, με εξασθένηση των ανέμων την Κυριακή.

Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα μειωθεί ελαφρώς αλλά θα παραμείνει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Snapshot powered by AI

Διαγκωνισμοί Γαρμπή, Πουνέντε και Μαΐστρου, είναι το σχόλιο για τον καιρό των επομένων ημερών από τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Αναλυτικά αναφέρει:

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη Ν-ΝΑ Ευρώπη είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας Δ-ΝΔ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ. Με αυτό το δεδομένο, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη). ασθενείς, κατά βάση, βροχές θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και θα επικρατήσουν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες ιδιαίτερα στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Την εικόνα του καιρού συμπληρώνουν οι πρωινές τοπικές ομίχλες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, φαινόμενο συνηθισμένο τον Νοέμβριο, που βέβαια θέλει την προσοχή των οδηγών.

Την Παρασκευή (20/11), σύντομες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και πιθανώς στη Μακεδονία, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 με 6 και πρόσκαιρα κατά τόπους 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δ-ΒΔ Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση, αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί και πάλι σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Το Σαββατοκύριακο (21-22/11), οι βροχές θα είναι γενικά ασθενείς και θα περιοριστούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και ενδεχομένως στη Θράκη και το Α. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα, αλλά θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής.

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