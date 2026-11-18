Snapshot Ένας ισχυρός αεροχείμαρρος πάνω από την Ευρώπη με ανέμους που ξεπερνούν τα 300 km/h επηρεάζει τις πτήσεις από και προς την Ελλάδα.

Οι πτήσεις από Ελλάδα προς τη Δυτική Ευρώπη θα καθυστερήσουν σημαντικά λόγω των αντίθετων ανέμων.

Οι πτήσεις από τη Δυτική Ευρώπη προς την Ελλάδα θα γίνουν ταχύτερες, ακολουθώντας την κατεύθυνση του αεροχείμαρρου.

Παράδειγμα: Πτήση από Αθήνα προς Παρίσι κινείται με 660 km/h, ενώ η αντίθετη πτήση από Παρίσι προς Αθήνα φτάνει τα 1050 km/h. Snapshot powered by AI

Ένας εντυπωσιακός αεροχείμαρρος πάνω από την Ευρώπη αναμένεται σήμερα να επηρεάσει τις πτήσεις από και προς την Ελλάδα, σύμφωνα με το Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο.

Αναφέρει μάλιστα ένα παράδειγμα που καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι: πτήση από την Αθήνα προς το Παρίσι κινείται με ταχύτητα 660 km/h (ταχύτητα ως προς το έδαφος), ενώ την ίδια ώρα η πτήση από το Παρίσι προς την Αθήνα κινείται με ταχύτητα 1050 km/h!

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Λαγουβάρδος:

Ένας εντυπωσιακός αεροχείμαρρος πάνω από την Ευρώπη...Ο αεροχείμαρροι είναι ισχυρά ρεύματα αέρα που πνέουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα σε ύψη πάνω από 8-9 km από την επιφάνεια, γενικά με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παρόλο που οι αεροχείμαρροι πνέουν συνεχώς στη γήινη ατμόσφαιρα, την Τετάρτη 18/11 έχουμε έναν πολύ ισχυρό αεροχείμαρρο να διασχίζει την Ευρώπη από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με ταχύτητες ανέμου που φτάνουν και ξεπερνούν τα 300 km/h, όπως διακρίνεται με τα κόκκινα χρώματα στον Χάρτη που παρατίθεται.

Τι σημαίνει αυτό για τις πτήσεις σήμερα; Θα καθυστερήσουν σημαντικά οι πτήσεις από Ελλάδα προς τη Δυτική Ευρώπη και θα γίνουν πιο γρήγορες οι πτήσεις που ακολουθούν την αντίθετη διαδρομή. Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι το μεσημέρι της Τέταρτης 18/11, πτήση από την Αθήνα προς το Παρίσι κινείται με ταχύτητα 660 km/h (ταχύτητα ως προς το έδαφος), ενώ την ίδια ώρα η πτήση από το Παρίσι προς την Αθήνα κινείται με ταχύτητα 1050 km/h!

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