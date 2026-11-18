Snapshot Η θερμοκρασία θα μειωθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα μετά από αρχικά υψηλά επίπεδα στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Οι βροχοπτώσεις αναμένονται να αυξηθούν, στη Δυτική Ελλάδα.

Τα προγνωστικά δείχνουν πιθανές αλλά όχι συνεχείς βροχές και μετεωρολογικές μεταβολές. Snapshot powered by AI

Η προοπτική του καιρού για το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου και τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου παραπέμπει σε σταδιακή μετάβαση προς περισσότερο φθινοπωρινές συνθήκες. Μετά την αρχική περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, σχεδόν όλες οι γεωγραφικές ενότητες εμφανίζουν υποχώρηση του υδραργύρου. Ταυτόχρονα, τα προγνωστικά σύνολα δείχνουν αυξανόμενη πιθανότητα βροχοπτώσεων, με το σήμα να γίνεται πιο επίμονο στη Δυτική Ελλάδα.

Η εικόνα δεν ισοδυναμεί με βέβαιη πρόγνωση διαδοχικών κακοκαιριών. Η αξία των ensembles είναι ότι επιτρέπουν να εξετάζουμε την επικρατέστερη εξέλιξη μαζί με το εύρος των πιθανών σεναρίων — ιδιαίτερα σημαντικό μετά την πρώτη εβδομάδα.

Βόρεια Ελλάδα

Η θερμοκρασία εμφανίζει αρχικά υψηλές για την εποχή τιμές, κοντά στους 20–21°C στη μέση μέγιστη θερμοκρασία της περιοχής. Από τις 22–23 Νοεμβρίου η προγνωστική τάση μετατοπίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα, περίπου 13–15°C, με βαθμιαία αύξηση της διασποράς μεταξύ των μελών.

Το σήμα βροχόπτωσης είναι περιορισμένο στο πρώτο μέρος και ενισχύεται κυρίως κατά την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Οι άνεμοι διατηρούν κατά κανόνα ήπιες έως μέτριες μέσες εντάσεις, χωρίς καθαρό σήμα παρατεταμένης ισχυρής ανεμολογικής επιβάρυνσης.

Δυτική Ελλάδα

Αρχικά οι θερμοκρασίες προσεγγίζουν τους 21–22°C και στη συνέχεια υποχωρούν προς τους 16–17°C. Οι διακυμάνσεις στο δεύτερο μισό του διαστήματος συνδέονται με αρκετά μεγαλύτερη προγνωστική αβεβαιότητα.

Εδώ εντοπίζεται το πιο επίμονο σήμα για βροχές: οι πιθανότητες υπέρβασης των ορίων υετού εμφανίζονται σε περισσότερες ημέρες και αυξάνονται ξανά προς το τέλος του μήνα. Αυτό δεν σημαίνει συνεχείς βροχές ούτε επιτρέπει αξιόπιστη εκτίμηση συνολικού ύψους υετού. Οι άνεμοι παρουσιάζουν πρόσκαιρες ενισχύσεις κατά διαστήματα.

Κεντρική Ελλάδα – Θεσσαλία

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ξεκινά από τιμές κοντά στους 23°C και σταδιακά διαμορφώνεται περίπου στους 15–16°C. Πρόκειται για μια από τις πιο ευδιάκριτες θερμοκρασιακές μεταβολές στα έξι διαγράμματα.

Η πιθανότητα βροχοπτώσεων παραμένει σχετικά χαμηλή στην αρχή, ενώ μετά τις 25–26 Νοεμβρίου αυξάνεται, χωρίς να προκύπτει ακόμη ισχυρό και ενιαίο σήμα για αξιόλογα φαινόμενα σε όλη την περιοχή. Οι μέσες ταχύτητες ανέμου παραμένουν γενικά συγκρατημένες.

Ανατολική Στερεά – Αττική

Η θερμή αρχή της περιόδου, με μέγιστες κοντά στους 23–24°C στο περιφερειακό διάγραμμα, δίνει τη θέση της σε τιμές περίπου 17–19°C. Προς τα τέλη Νοεμβρίου διευρύνεται το φάσμα των πιθανών θερμοκρασιών.

Το υετικό σήμα παραμένει ασθενές τις πρώτες ημέρες και αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω στις 27–29 Νοεμβρίου. Για την Αττική αυτό μεταφράζεται σε αυξανόμενη πιθανότητα μεταβολής, όχι σε βέβαιη πρόγνωση οργανωμένης κακοκαιρίας. Πρόσκαιρες ενισχύσεις ανέμου είναι πιθανές, αλλά δεν διαφαίνεται σταθερό σήμα μεγάλης διάρκειας.

Πελοπόννησος

Οι μέγιστες θερμοκρασίες αρχίζουν περίπου στους 22–23°C και υποχωρούν στη συνέχεια προς τους 16–18°C. Η κεντρική τάση είναι σχετικά καθαρή στην αρχή, ενώ η αβεβαιότητα αυξάνεται βαθμιαία προς το τέλος της περιόδου.

Μετά τα μέσα του τελευταίου δεκαημέρου του Νοεμβρίου εμφανίζονται διαδοχικές αυξήσεις στην πιθανότητα βροχής, με εντονότερο ενδιαφέρον γύρω στις 27–29 Νοεμβρίου. Η ακριβής κατανομή και ένταση των φαινομένων δεν προκύπτει από τα διαγράμματα. Οι άνεμοι παραμένουν κατά βάση μέτριοι, με κατά τόπους ενισχύσεις.

Αιγαίο – Κρήτη

Μετά τις αρχικά ήπιες έως θερμές συνθήκες, με τιμές γύρω στους 22°C, οι μέγιστες υποχωρούν περίπου στους 17–19°C. Η διασπορά των σεναρίων αυξάνεται αισθητά προς το τέλος του 15ημέρου.

Οι πιθανότητες βροχής ενισχύονται κατά διαστήματα στην τελευταία εβδομάδα. Ιδιαίτερη διαφοροποίηση σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές παρουσιάζουν οι άνεμοι, με υψηλότερες μέσες ταχύτητες, συχνά περίπου 20–30 km/h στο περιφερειακό διάγραμμα. Οι καμπύλες δεν αρκούν για προσδιορισμό διεύθυνσης ανέμων ή τοπικών μέγιστων ριπών.

Τα τρία βασικά συμπεράσματα

Η θερμοκρασία υποχωρεί σχεδόν παντού. Το καθοδικό σήμα είναι ευδιάκριτο στις ηπειρωτικές περιοχές μετά το αρχικά θερμό διάστημα και εμφανίζεται και στα νησιωτικά συγκροτήματα, με μικρότερες κατά τόπους διαφορές.

Οι πιθανότητες βροχής αυξάνονται προς το τέλος Νοεμβρίου. Η δυτική χώρα έχει το περισσότερο επίμονο σήμα, ενώ αξιοσημείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το Αιγαίο και η Κρήτη. Στα ανατολικά ηπειρωτικά η τάση ενισχύεται κυρίως στο τελευταίο μέρος της περιόδου.

Η αβεβαιότητα μεγαλώνει μετά την πρώτη εβδομάδα. Οι διευρυνόμενες ζώνες διασποράς της θερμοκρασίας και οι διαφοροποιημένες πιθανότητες υετού δεν επιτρέπουν από τώρα ασφαλή καθημερινή πρόγνωση ως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Το συμπέρασμα για το τέλος του μήνα

Η επικρατέστερη τάση είναι για έναν Νοέμβριο που ολοκληρώνεται με πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά: χαμηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερες ευκαιρίες για βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το αν αυτές οι ενδείξεις θα μετατραπούν σε οργανωμένα επεισόδια κακοκαιρίας, καθώς και η ένταση και η θέση τους, θα αποσαφηνιστούν με τις επόμενες προγνωστικές ανανεώσεις.

Πώς διαβάζονται τα διαγράμματα: Οι καμπύλες υετού δείχνουν πιθανότητες υπέρβασης συγκεκριμένων ορίων βροχής — όχι χιλιοστά προβλεπόμενης βροχόπτωσης. Οι θερμοκρασίες και οι άνεμοι είναι περιφερειακές συγκεντρωτικές εκτιμήσεις και δεν αποτελούν τοπική πρόγνωση για κάθε πόλη. Η έκδοση των γραφημάτων είναι 16/11/2026 και δεν έχει επαληθευτεί εδώ νεότερος κύκλος.

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