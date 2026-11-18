Snapshot Η θερμοκρασία θα αυξηθεί σταδιακά, με κορύφωση μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής στους 28-30 βαθμούς Κελσίου κυρίως στην ανατολική, νότια Ελλάδα και βόρεια Κρήτη.

Σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά, βορειοδυτικά και βορειοανατολικά, με βελτίωση του καιρού προς το βράδυ.

Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στην άνοδο της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι σχεδόν καλοκαιρινός με λίγα σύννεφα και θερμοκρασίες 6-8 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο της εποχής.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται επιδείνωση του καιρού με κακοκαιρία και αυξημένες βροχοπτώσεις, αλλά οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα. Snapshot powered by AI

Η θερμοκρασία καταγράφει σταθερή άνοδο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς θερμότερες αέριες μάζες εισέρχονται στην περιοχή μας.

Η κορύφωση αναμένεται μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 28-30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα, καθώς και στη βόρεια Κρήτη.

Σήμερα, ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένη συννεφιά σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, καθώς και στο ανατολικό βορειοανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Σε αυτές τις ζώνες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Προς το βράδυ, η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει, επιτρέποντας στην ηλιακή ακτινοβολία να ανεβάσει τη θερμοκρασία—μια τάση που θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες.

Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις θα παραμείνουν έντονοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ κοντά σε ορεινές περιοχές είναι πιθανό να ενισχυθούν περαιτέρω. Αυτός ο νοτιάς θα συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας, ειδικά από αύριο και μετά.

Αύριο, οι νεφώσεις θα μετακινηθούν προς τα ανατολικά, κυρίως προς την Τουρκία, με λίγες βροχές να εντοπίζονται στα δυτικά και βορειοδυτικά, καθώς και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει, φτάνοντας τοπικά τους 26-28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 30 στη βόρεια Κρήτη.

Οι ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή αναμένονται οι θερμότερες της εβδομάδας, με λιγότερα σύννεφα και ισχυρούς νοτιάδες που θα διατηρήσουν τις θερμοκρασίες σε επίπεδα σχεδόν καλοκαιρινά, περίπου 6-8 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της εποχής.

Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ιδιαίτερα σε πεδινές περιοχές, είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες που θα περιορίσουν την ορατότητα και θα κάνουν το οδόστρωμα ολισθηρό, απαιτώντας προσοχή από τους οδηγούς.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται επιδείνωση του καιρού με την έλευση κακοκαιρίας που θα φέρει πιο φθινοπωρινές συνθήκες και αυξημένες βροχοπτώσεις.

Παρόλα αυτά, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

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