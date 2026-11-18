Snapshot Την Τετάρτη αναμένονται βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας με σταδιακή υποχώρηση προς το βράδυ και άνοδο της θερμοκρασίας έως 22 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Την Πέμπτη το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες θα ενταθούν προς το βράδυ σε περιοχές όπως Καρδίτσα και Ιωάννινα.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι σχετικά ήρεμος χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις, εκτός από νέες βροχές το βράδυ της Κυριακής σε Ιωάννινα, Κέρκυρα, Καρδίτσα και Πρέβεζα.

Από 25 έως 28 Νοεμβρίου προβλέπεται νέο κύμα βροχών που θα επεκταθεί και στην Πελοπόννησο, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από τις 22 Νοεμβρίου χωρίς όμως σημαντική μείωση σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η περίοδος χαρακτηρίζεται μεταβατική με τοπικές βροχές και ήπιες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στις βορειοδυτικές και δυτικές περιοχές, που απαιτούν προσοχή από τους κατοίκους. Snapshot powered by AI

Βροχερός καιρός αναμένεται από το πρωί της Τετάρτης στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, με σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων προς το βράδυ και άνοδο της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον προγνώστη, Σάκη Αρναούτογλου, οι βροχές θα ξεκινήσουν από τις δυτικές περιοχές και θα επεκταθούν στα βορειοδυτικά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, οι βροχοπτώσεις θα είναι αρχικά πιο έντονες στα δυτικά και βορειοδυτικά, όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας και προς το βράδυ τα φαινόμενα θα μειωθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά από 21 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά έως 22 βαθμούς, στα ανατολικά νησιωτικά από 19 έως 22 και στα βόρεια από 15 έως 22, ενώ στα νότια ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Την Πέμπτη η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές σε περιοχές όπως η Καρδίτσα και τα Ιωάννινα, οι οποίες προς το βράδυ αναμένεται να ενταθούν.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήρεμος χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις. Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής αναμένονται νέες βροχές σε Ιωάννινα, Κέρκυρα, Καρδίτσα και Πρέβεζα.

Επόμενα φαινόμενα και θερμοκρασιακή εξέλιξη

Από τις 25 έως και τις 28 Νοεμβρίου προβλέπεται νέο κύμα βροχών στις ίδιες περιοχές, με επέκταση των φαινομένων και προς την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση από τις 22 Νοεμβρίου, χωρίς όμως να σημειωθεί σημαντική μείωση σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες δείχνει μεταβατική περίοδο με τοπικές βροχές και ήπιες θερμοκρασίες, γεγονός που θα πρέπει να παρακολουθούν στενά οι κάτοικοι κυρίως των βορειοδυτικών και δυτικών περιοχών.

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