Snapshot Η Ελλάδα επηρεάζεται από θερμές αέριες μάζες με νοτιάδες που μεταφέρουν αφρικανική σκόνη και αυξημένη υγρασία.

Τις επόμενες 5 έως 8 ημέρες αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και 27-30 βαθμούς Κελσίου, με ιδιαίτερα υψηλές τιμές στη βόρεια Κρήτη και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας λόγω αλλαγής των ανέμων σε βοριάδες, αλλά το ανοιξιάτικο μοτίβο θα συνεχιστεί έως το τέλος του μήνα.

Ισχυροί νοτιάδες θα πνέουν στο βόρειο Ιόνιο και βορειοανατολικό Αιγαίο, με προσοχή σε ολισθηρά οδοστρώματα τις νυχτερινές και πρωινές ώρες. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η χώρα μας παραμένει υπό την επίδραση θερμών αέριων μαζών που δημιουργούν νοτιάδες, μεταφέροντας αφρικανική σκόνη και αυξημένη υγρασία.

Το επόμενο διάστημα, από τις επόμενες 5 έως 8 ημέρες, ο καιρός θα ακολουθήσει ένα πιο ανοιξιάτικο μοτίβο, με σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Για σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά, βορειοδυτικά καθώς και στην ανατολική και βορειοανατολική Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις που τοπικά θα είναι ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις νυχτερινές και πρωινές ώρες λόγω ολισθηρού οδοστρώματος.

Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τιμές που θα φτάνουν τους 23-25 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Από την Πέμπτη έως και την Παρασκευή αναμένεται περαιτέρω αύξηση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 27-28 βαθμούς και πιθανώς τους 30 στη βόρεια Κρήτη, ενισχυόμενη από τους καταβατικούς νοτιάδες.

Το ανοιξιάτικο σκηνικό θα διατηρηθεί, με κυρίαρχους νοτιάδες που θα φέρουν υγρασία και θερμότερες αέριες μάζες.

Κατά διαστήματα θα σημειώνονται πιο οργανωμένες βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά την Πέμπτη και Παρασκευή, ειδικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη, όπου θα φτάσει τους 24-26 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία, την Αττικοβοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο θα καταγραφούν επίσης υψηλές τιμές.

Παρά το προχωρημένο φθινόπωρο, το καιρικό μοτίβο θυμίζει περισσότερο άνοιξη ή αρχές καλοκαιριού, με νοτιάδες, αυξημένες θερμοκρασίες και τοπικές βροχές.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, ωστόσο το ίδιο καιρικό μοτίβο φαίνεται να διατηρείται έως το τέλος του μήνα.

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