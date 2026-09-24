Botox - υαλουρονικό οξύ: Μόνο αυτές οι ιατρικές ειδικότητες επιτρέπεται να κάνουν αισθητική εφαρμογή

Snapshot Η εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης (botox) και υαλουρονικού οξέος αποτελεί αποκλειστικά ιατρική πράξη που επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες.

Οι μοναδικές ειδικότητες που δικαιούνται να κάνουν αισθητικές εφαρμογές botox και υαλουρονικού οξέος είναι η Αισθητική-Πλαστική-Επανορθωτική Χειρουργική, η Δερματολογία-Αφροδισιολογία και η Στοματική-Γναθοπροσωπική Χειρουργική.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε παράνομες πρακτικές αισθητικής ιατρικής από μη ειδικούς και διενήργησε ελέγχους που αποκάλυψαν αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και παράνομη διακίνηση φαρμάκων.

Η νόμιμη χρήση των ενέσιμων θεραπειών με botox και fillers επιβάλλεται να γίνεται από ειδικευμένους ιατρούς με κατάλληλη εκπαίδευση, σύμφωνα με την εγκύκλιο που ισχύει από το 2026.

Οι ιατρικοί σύλλογοι προειδοποιούν το κοινό ότι μόνο ιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων έχουν νόμιμη άδεια για αισθητική χρήση botox και υαλουρονικού οξέος. Snapshot powered by AI

Η διενέργεια αισθητικών πράξεων από άτομα που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, περιλαμβάνεται στα ευρήματα των ελέγχων που έχει ήδη διενεργήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε ιδιωτικές δομές υγείας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός ιδιωτικού ιατρείου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο οποίο έγινε έλεγχος από μικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από Επιθεωρητές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Β. Ελλάδος. Είχε προηγηθεί καταγγελία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το άτομο που φερόταν ως ιατρός, μετέτρεψε την κατοικία του σε παράνομο ιατρείο παροχής αισθητικών/δερματολογικών υπηρεσιών προσελκύοντας πελατεία μέσω προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στον χώρο βρέθηκαν:

συσκευασίες των συνταγογραφούμενων φαρμάκων βοτουλινικής τοξίνης Τύπου Α, με ταινία γνησιότητας

ψευδεπίγραφες (πλαστές) συσκευασίες σκευάσματος βοτουλινικής τοξίνης Τύπου Α,

φιαλίδια αγνώστου προελεύσεως, παρανόμως κυκλοφορούντα στην Ελλάδα, πιθανώς περιέχοντα βοτουλινική τοξίνη Τύπου Α.

φιαλίδια ενέσιμου σκευάσματος αυξητικής ορμόνης παρανόμως κυκλοφορούντος στην Ελλάδα.

συσκευασίες υαλουρονικού οξέος.

υγειονομικό υλικό όπως, σύριγγες, βελόνες, βαμβάκι, γάντια, ρολά εξεταστικής κλίνης κλπ, ευρήματα πλήρως συνάδοντα με τη χρήση αυτού του χώρου ως ιατρείου.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, παράνομη διακίνηση φαρμάκων και σκευασμάτων αρμοδιότητας ΕΟΦ, χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και διακίνηση πλαστών φαρμάκων.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον ΕΟΦ, στο ΣΔΟΕ, στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για ποινική αξιολόγηση.

Ιατρική πράξη η εφαρμογή botox και υαλουρονικού οξέος

Η συζήτηση για το πού, από ποιους και υπό ποιες προϋποθέσεις πραγματοποιούνται πράξεις αισθητικής ιατρικής στην Ελλάδα, σήμερα, έχει βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, όπως διαπιστώνεται και από τους ελέγχους της ΕΑΔ.

Το νομοθετικό πλαίσιο, όμως, είναι σαφές. Η ισχύουσα εγκύκλιος δίνει τη δυνατότητα σε τρεις συγκεκριμένες ειδικότητες: την Αισθητική-Πλαστική-Επανορθωτική Χειρουργική, τη Δερματολογία – Αφροδισιολογία και τη Στοματική-Γναθοπροσωπική Χειρουργική, να εφαρμόζουν βοτουλινική τοξίνη και υαλουρονικό οξύ για χρήσεις αισθητικής ιατρικής.

Ο Δρ.Ιωάννης Κατσαντώνης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο», μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ), εξήγησε στο Newsbomb, στο πλαίσιο σχετικής έρευνας, πως «ήδη υπάρχει μια σχετική εγκύκλιος που λέει ότι και τα botox και κυρίως τα fillers μπορούν να τα κάνουν μόνο γιατροί που έχουν ειδικευτεί πάνω σε αυτό το θέμα. Και οι ειδικευμένοι πάνω σε αυτό το θέμα, είναι οι δερματολόγοι, οι πλαστικοί χειρουργοί και σε ορισμένα σημεία και οι γναθοχειρουργοί. Κανείς άλλος δεν έχει νόμιμη άδεια να εφαρμόζει αυτές τις ενέσιμες θεραπείες. Ως εκ τούτου δεν θα είναι ούτε αυτός ούτε κυρίως, η πολιτεία άμοιροι ευθυνών, εάν οτιδήποτε συμβεί». Σε ερώτηση για το αν θα γίνονται αισθητικού τύπου ιατρικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΣΥ, ο κ. Κατσαντώνης διευκρινίζει ότι «ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί, αν και τι θα είναι αυτές οι αισθητικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, θα είναι αποκατάσταση κάποιας ιατρικής βλάβης ή θα αφορά καθαρά αισθητική; Μένει να διευκρινιστεί και βέβαια θα υπάρξει πολύ σημαντική παρέμβαση από την ΕΔΑΕ όσον αφορά στο τι μπορεί να γίνει ως νοσοκομειακή εφαρμογή, πάνω στην αισθητική πράξη».

Η εγκύκλιος που είναι σε ισχύ από τις 27/04/2026, η οποία βασίζεται σε απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και υπογράφεται από τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, ορίζει:

«Η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης (BOTOX) αποτελεί ιατρική πράξη και διενεργείται από ιατρούς για παθήσεις που άπτονται τηςειδικότητάς τους καθώς και από οδοντιάτρους, επί τη βάσει επιστημονικάτεκμηριωμένων ενδείξεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287) και του π.δ. 39/2009 «Κώδικας ΟδοντιατρικήςΔεοντολογίας» (Α΄ 55).

Ειδικότερα, η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος για αισθητικούς σκοπούς διενεργείται από ειδικευμένους/ες ιατρούς των εξής ειδικοτήτων (στα εκπαιδευτικά προγράμματατων οποίων περιλαμβάνεται η σχετική εκπαίδευση):

Αισθητικής, Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Στοματικής και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργικής».

Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας εφιστούν την προσοχή των πολιτών, υπενθυμίζουν ότι η χρήση υαλουρονικού οξέος και botox γίνεται μόνος από ιατρούς και η αισθητική χρήση τους μόνο από συγκεκριμένες ειδικότητες. «Αν πέσει στην αντιληψή σας κάτι άλλο, τότε παρακαλείστε να μας ενημερώσετε άμεσα. Η ασφάλειά των συμπολιτών μας είναι προτεραιότητα» αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου.

Διαβάστε επίσης