Η Ελλάδα πρωταθλήτρια του botox: Το πρόσωπο της εποχής και οι «γκρίζες ζώνες» της ομορφιάς

Η αντιγήρανση και η κυριαρχία των ενέσιμων θεραπειών αισθητικής ιατρικής

Διονυσία Προκόπη

ΥΓΕΙΑ
6'

Ο τομέας της ευεξίας και της αντιγήρανσης καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, μεγάλη μερίδα του κόσμου μοιάζει να βρίσκεται σε ένα «κυνήγι νεότητας» και όλο και περισσότεροι επαγγελματίες υγείας -και μη- θέλουν να πάρουν κομμάτι από μια πίτα δισεκατομμυρίων. Όταν στο παιχνίδι μπαίνουν και τα social media, συχνά γίνονται δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ επιστημονικών ή εναλλακτικών μεθόδων, πιστοποιημένων ή μη εγκεκριμένων διαδικασιών και χρήσεων προϊόντων, που πολλές φορές μπορεί να έχουν δυσμενείς συνέπειες για την υγεία, ακόμη και για την ανθρώπινη ζωή.

Η συζήτηση για το πού, από ποιους και υπό ποιες προϋποθέσεις πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις στην Ελλάδα, έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο, στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το υπουργείο Υγείας να αναλαμβάνει δράση, για το πώς θα εντοπίζει εγκαίρως την παραπλανητική ιατρική διαφήμιση στα social media. Το Newsbomb είχε ήδη ξεκινήσει να ερευνά, τους τελευταίους μήνες, μία ειδική πλευρά αυτού του τοπίου: τη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά των αισθητικών ενέσιμων θεραπειών και τις γκρίζες ζώνες που τη συνοδεύουν.

Καθώς οι ενέσιμες θεραπείες αισθητικής ιατρικής αποτελούν τη μερίδα του λέοντος στις μη επεμβατικές μεθόδους, ιδιαίτερη σημασία έχει να αναδειχθούν οι νόμιμες και παράτυπες εφαρμογές, οι δυνητικοί κίνδυνοι και ο ρόλος των social media στη διαμόρφωση των κυρίαρχων τάσεων, αφού η βιομηχανία της ομορφιάς είναι ένα τοπίο που δεν μένει στάσιμο. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, διαφαίνεται το τέλος του «Instragram face», ξορκίζονται τα τεράστια φουσκωμένα χείλη και τα πολύ έντονα ζυγωματικά, ενώ σιγά-σιγά «αποκαθηλώνεται» η λέξη -όχι όμως τα προϊόντα- την οποία ερωτεύτηκε σφόδρα, μια τεράστια αγορά: τα fillers που κυριάρχησαν τα τελευταία αρκετά χρόνια, τώρα επανατοποθετούνται, για να αφήσουν πίσω τους τις «τοξικές» εικόνες που έχουν κατακλύσει το TikTok και τα υπόλοιπα social media. Όταν μιλάμε, βέβαια, για ενέσιμες θεραπείες αισθητικής ιατρικής, στην εξίσωση μπαίνει και η βοτουλινική τοξίνη. Το γνωστό botox, για πολλούς ο «βασιλιάς των ενέσιμων», μαζί με τα προϊόντα υαλουρονικού οξέος, συγκροτούν μια αγορά που έχει ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια παγκοσμίως -τα 3,3 δισ. δολάρια αντιστοιχούν μόνο στις ΗΠΑ (Wall Street Journal)- και εκτιμάται ότι θα έχει υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2033.

Η Ελλάδα φαίνεται πως βρίσκεται ήδη σε αυτή την τροχιά, της αλλαγής στην κυρίαρχη τάση των αισθητικών επεμβάσεων. Η χώρα μας, άλλωστε, συγκαταλέγεται στις πιο δυναμικές αγορές παγκοσμίως στις ενέσιμες θεραπείες αισθητικής ιατρικής. Μάλιστα, οι «επιδόσεις» της Ελλάδας εντυπωσιάζουν συγκρινόμενες με πολύ μεγαλύτερες χώρες βάσει πληθυσμού, δημιουργώντας ακόμη και την εικόνα της «πρωταθλήτριας» του botox (βοτουλινική τοξίνη) και των fillers. Σε απόλυτα μεγέθη εγχύσεων, είτε μπότοξ είτε υαλουρονικού οξέος, βρίσκεται σταθερά στην πρώτη δεκάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Εταιρείας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS). Η αναγωγή των δόσεων των σχετικών προϊόντων που καταναλώνονται, σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας, φέρνουν την Ελλάδα πολύ υψηλότερα, ακόμη και στην πρώτη τριάδα.

Ποιο είναι, όμως, σήμερα το πρόσωπο της εποχής και πώς παίζουν ρόλο τα social media; Τι ζητούν άνδρες και γυναίκες, νεαρές ηλικίες ή μεγαλύτερες; Ποιος είναι οι «γκρίζες ζώνες» και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η παράτυπη χρήση τέτοιων προϊόντων εκτός ιατρείων;

Το Newsbomb μίλησε για όλα τα παραπάνω, με ειδικούς επιστήμονες, επαγγελματίες του χώρου της αισθητικής και του modelling. Σημειώνεται ότι οι συνεντεύξεις έχουν πραγματοποιηθεί το διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2026. Η Υβόννη Ντόστα είναι από τις λίγες influencers που δεν διστάζει να μιλήσει δημόσια για τις ενέσιμες θεραπείες, η πτυχιούχος αισθητικός Μ.Λ. φέρνει στο φως ανησυχητικά περιστατικά που έχουν συμβεί σε χώρους αισθητικής, ενώ οι ιατροί Νικόλαος Μαντάς (δερματολόγος-αφροδισιολόγος) και Μάρκος Χατζηπιέρας (πλαστικός χειρουργός), καθώς και ο Ιωάννης Κατσαντώνης, μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ), εξηγούν τι πρέπει να γνωρίζει ένας πολίτης για να αποφύγει «κακοτοπιές» που μπορεί, όμως, να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία του. Γιατί, οι ενέσιμες θεραπείες αισθητικής ιατρικής, δεν παύουν να αποτελούν ιατρική πράξη και οι ορθές διαδικασίες απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο.

Το μεγάλο ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού για τις αισθητικές ενέσιμες θεραπείες, επιβεβαιώνεται και από μία ακόμη πρόσφατη εξέλιξη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), μέσα στο καλοκαίρι, άνοιξε τη συζήτηση, απευθυνόμενος και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, για να διευρυνθούν οι ιατρικές ειδικότητες που έχουν από το νόμο δυνατότητα εφαρμογής βοτουλινικής τοξίνης και υαλουρονικού οξέος για αισθητική χρήση. Αυτή τη στιγμή, η ισχύουσα εγκύκλιος δίνει τη δυνατότητα αυτή σε τρεις συγκεκριμένες ειδικότητες: την Αισθητική-Πλαστική-Επανορθωτική Χειρουργική, τη Δερματολογία – Αφροδισιολογία και τη Στοματική-Γναθοπροσωπική Χειρουργική. Η παρέμβαση του ΙΣΑ έγινε ύστερα από την παραλαβή επιστολής διαμαρτυρίας, την οποία συνυπογράφουν Επιστημονικές Εταιρείες, Ενώσεις και επαγγελματικά σωματεία, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στον αποκλεισμό σειράς ιατρικών ειδικοτήτων από τη δυνατότητα εφαρμογής βοτουλινικής τοξίνης και υαλουρονικού οξέος.

Όπως εξήγησε στο Newsbomb ο κ. Κατσαντώνης, «ήδη υπάρχει μια σχετική εγκύκλιος που λέει ότι και τα botox και κυρίως τα fillers μπορούν να τα κάνουν μόνο γιατροί που έχουν ειδικευτεί πάνω σε αυτό το θέμα. Και οι ειδικευμένοι πάνω σε αυτό το θέμα, είναι οι δερματολόγοι, οι πλαστικοί χειρουργοί και σε ορισμένα σημεία και οι γναθοχειρουργοί. Κανείς άλλος δεν είναι άμοιρος ευθυνών, εάν συμβεί κάτι». Σε ερώτηση για το αν θα γίνονται αισθητικού τύπου ιατρικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΣΥ, ο κ. Κατσαντώνης διευκρινίζει ότι «ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί, αν και τι θα είναι αυτές οι αισθητικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, θα είναι αποκατάσταση κάποιας ιατρικής βλάβης ή θα αφορά καθαρά αισθητική; Μένει να διευκρινιστεί και βέβαια θα υπάρξει πολύ σημαντική παρέμβαση από την ΕΔΑΕ όσον αφορά στο τι μπορεί να γίνει ως νοσοκομειακή εφαρμογή, πάνω στην αισθητική πράξη».

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