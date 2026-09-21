Χαρά από τις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, σύννεφα από την τιμή του πετρελαίου

Από τις Βρυξέλλες περνάει η μείωση των φόρων στα καύσιμα αλλά κάτι θα κάνουμε και μόνοι μας

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Χαρά από τις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, σύννεφα από την τιμή του πετρελαίου
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Μας αποχαιρέτησε πάνω σ’ ένα σύννεφο ο Πρωθυπουργός ταξιδεύοντας για την Δυτική ακτή των ΗΠΑ, στο αγαπημένο Σαν Φρανσίσκο. «Τώρα που διαβάζετε την ανασκόπηση, στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί. Στο Σαν Φρανσίσκο μόλις άλλαξε η μέρα. Οπότε, τεχνικά, εσείς ξέρετε ήδη περισσότερα για την Κυριακή από εμένα. Καλημέρα λοιπόν, ή καληνύχτα, αναλόγως από ποια πλευρά του Ατλαντικού το βλέπει κανείς» έγραψε στην κυριακάτικη ανασκόπηση. Ανάλαφρος σαν σύννεφο έφυγε ο Κυριάκος μετά από τις δύο αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από Moody’s και Scope Ratings πολύ αργά το βράδυ της Παρασκευής. Σε Baa3, ο πρώτος οίκος, σε BBB+ ο δεύτερος. Αναβαθμίσεις που ξαναφέρνουν στο προσκήνιο το γνωστό δίλημμα: τρώγεται το spread;

Επαφές

Το μενού του μεγάλου ταξιδιού στις ΗΠΑ, περιλαμβάνει Nvidia, Tesla, και μπόλικο AI. Πριν φύγει θα δει και τον δήμαρχο της πόλης, κ. Daniel Lurie. Ο Δήμαρχος, σπλάχνο των Dems είναι μορφή. Όχι μόνο γιατί από την πλευρά της μαμάς του συνδέεται με το brand που έγινε συνώνυμο της λέξης τζιν,

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αλλά και γιατί, λαμβάνει μόνο ένα (1) δολάριο από τα 383.000 που είναι συνολικά η ετήσια αμοιβή του. Κι όχι μόνο αυτά. Ο Lurie έχει μετατρέψει το Σαν Φρανσίσκο σε υψηλού επιπέδου AI Hub, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για τομείς όπως ο Πολιτισμός και η Τέχνη. Φυσικά δεν είναι όλα ρόδινα στον δρόμο του. Τον καημένο, τον έσκισαν στην κριτική, γιατί τόλμησε (!) να φέρει μαθητές από ένα ιδιωτικό σχολείο στο συμβούλιο Νέων του Δήμου. Ναι μα το Δία. Αυτό ήταν το έγκλημά του. Α-πο-ρώ με τέτοια αισχρή συμπεριφορά, πως τον κρατάνε ακόμα.

Επιστρέφοντας στον δικό μας, αύριο πηγαίνει Stanford για κλειστή εκδήλωση του Ινστιτούτου Χούβερ στην οποία θα λάβει μέρος και η πρώην ΥΠΕΞ επί υιού Μπους, Κοντολίζα Ράις. Μαζί του εκτός από την Μαρέβα, είναι η διπλωματική σύμβουλος Νασίκα, και οι κυρίες Κάπη, και Πελώνη.

Τετάρτη με Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, αλλά εδώ είμαστε, αυτά θα γράφουμε όλη την εβδομάδα. Α, μην το ξεχάσω. Αρχές Οκτωβρίου, 6 με 8 μάλλον θα μας έρθει ο νυν υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Είμαστε έτοιμοι.

Η χαμένη τιμή του θέρμανσης

Ο Πρωθυπουργός αφήνει πίσω του, όπως κάθε τέτοια εποχή τον Πίνατ και τον Σκέρτσο. Ο υπουργός Επικρατείας προανήγγειλε ήδη ότι σήμερα ανακοινώνονται νέα μέτρα, για να μην γεμίσουν τα καρδιολογικά τμήματα των νοσοκομείων με το άκουσμα της τιμής ανά λίτρο. Επίσης θα δώσουν μεγαλύτερο και σε περισσότερους, επίδομα θέρμανσης.

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"θέλουμε να κρατήσουμε ζεστή την κοινωνία εν όψει του χειμώνα", διαβεβαίωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης (Mega) τονίζοντας πως «η ενίσχυση θα είναι σημαντική. Όμως η συζήτηση αυτή δεν θα γινόταν, αν δεν είχαμε κάνει τα κουμάντα μας, αν δεν είχαμε κάνει σωστό προγραμματισμό, αν είχαμε μπει σε λογική πλειοδοσίας".

Έχει και συνέχεια.

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«Η Ελλάδα θα θέσει το θέμα στην επόμενη Σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στις 15 και 16 Οκτωβρίου» τόνισε (Ert News) ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Ελληνική Προεδρία, Τάσος Χατζηβασιλείου. «Θα θέσουμε μετ’ επιτάσεως την ανάγκη να πάρουμε κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις ενεργειακές τιμές, να συζητήσουμε για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινούς μηχανισμούς και κοινά εργαλεία που θα συγκρατούν τις ενεργειακές τιμές».

Που σημαίνει, α) τα δικά μας κουμάντα δεν επαρκούν, και β) η μείωση του ΕΦΚ περνάει υποχρεωτικά μέσα από απ’ τις Βρυξέλλες.

Ο Χάτζη θα βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες, καθώς έχει Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (ΠΔΠ). Εκεί μαίνεται η γνωστή μάχη Βορρά-Νότου, όπου οι πρώτοι (Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία κλπ) μάχονται για μικρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ οι χώρες του Νότου για το αντίθετο. Μεγάλο στοίχημα, το πως θα εμφανιστεί ο Μερτς σε όλ’ αυτά, μετά την καταπόντιση του CDU και σε άλλα δύο κρατίδια.

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Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία επελαύνει το AFD (όπως και στην Σαξονία-Ανχαλτ), ενώ στο Βερολίνο (τι έκπληξη!) πρώτο το Die Linke. Εκτός απ’ τις πρωτιές, σημασία θα έχουν και οι μετεκλογικές συμμαχίες, δηλαδή ποιος με ποιόν. Για παράδειγμα οι σοσιαλδημοκράτες του SPD, ούτε να μυρίσουν την Αριστερά του Die Linke. Προτιμούν CDU. Γενικώς καλά ξεμπερδέματα με πολιτική αστάθεια στην μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, και τον συντετριμμένο καγκελάριο https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1764602/to-mellon-tou-germanoy-kagkelariou-kremetai-apo-mia-klosti-kras-test-oi-dyo-simerines-ekloges

το κόμμα του οποίου (CDU) κινδυνεύει να μην περάσει καν το όριο του 5% για να μπει στο τοπικό κοινοβούλιο της Πομερανίας.

Έτοιμος

Σε εντελώς διαφορετικό mood και ικανοποιημένος από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της νεοσύστατης Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στην βελγική Le Soir

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ξεδίπλωσε το σχέδιό του για επιβολή φόρου 1% στο πλουσιότερο 1% της χώρας, και την δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, με αρχικό κεφάλαιο που θα προέρχεται από εθνικούς πόρους —δημόσιες επενδύσεις, συμμετοχή των επιχειρήσεων κ.ά.— και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω της μόχλευσης πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων, η συνολική επενδυτική δυνατότητα του Ταμείου θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 25 δισ. Ευρώ, κι αυτό θα αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση και για τη δημιουργία της βιώσιμης ανάπτυξης που είναι αναγκαία για τη στήριξη ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους. «Αντί να αναπτύσσουμε αποκλειστικά τον τουρισμό και τα ακίνητα, πρέπει να επενδύσουμε στους κλάδους στους οποίους η χώρα μας διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: στην ποιοτική αγροτική παραγωγή, στη βιομηχανία —μεταποίηση, φαρμακοβιομηχανία κ.ά.— και στην καινοτομία» σημείωσε. Ο cool Αλέξης δεν κρύβεται.

-Είστε έτοιμος να ξαναγίνετε πρωθυπουργός;

-Ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά: την έχω κάνει ήδη.

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Η Πυθία

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