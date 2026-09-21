Οικοσύστημα φθηνής χρηματοδότησης σε Άμυνα και Ασφάλεια από Τράπεζες και ΕΤΕπ

Snapshot Η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία 250 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με τουλάχιστον το 50% να κατευθύνεται σε αυτές τις επενδύσεις.

Μέσα στο 2026, τρεις ελληνικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, CrediaBank) έχουν συνάψει συμφωνίες με την ΕΤΕπ, εξασφαλίζοντας συνολική χρηματοδότηση 325 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να κινητοποιήσει κεφάλαια έως 650 εκατ. ευρώ.

Το νέο χρηματοδοτικό πακέτο της ΕΤΕπ προς την Εθνική Τράπεζα περιλαμβάνει 200 εκατ. ευρώ μέσω καλυμμένου ομολόγου και εγγύηση 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης στον τομέα της άμυνας.

Η πρωτοβουλία δημιουργεί εγχώριο οικοσύστημα φθηνής χρηματοδότησης που ενισχύει μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις στον υποχρηματοδοτούμενο τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Αν και προχωρήσουν παρόμοιες συμφωνίες με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα μπορεί να φτάσει έως 900 εκατ. ευρώ με μόχλευση. Snapshot powered by AI

Η ΕΤΕπ στο πλαίσιο του προγράμματος, Pan-European Security and Defence Program, που έχει στόχο την εξασφάλιση φθηνής ρευστότητας κυρίως προς μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στον κλάδο, προχωρά σε στρατηγικές συνεργασίες με τις εγχώριες τράπεζες προκειμένου να προσφέρουν φθηνό δανεισμό σε επιχειρήσεις.

Η πιο πρόσφατη κίνηση έγινε από την Εθνική Τράπεζα, η οποία υπέγραψε νέα συμφωνία ύψους 250 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως εκείνων που επενδύουν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τουλάχιστον το 50%, δηλαδή 125 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε επιλέξιμες επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας,

Πρόκειται για την τρίτη ελληνική τράπεζα που προχωρά σε συμφωνία μέσα στο 2026, καθώς στις αρχές του χρόνου, Τράπεζα Πειραιώς και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχώρησαν στην υπογραφή χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά στοχευμένης στη στήριξη επιχειρήσεων του τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Επίσης τον περασμένο Ιούλιο, η CrediaBank αποτέλεσε την δεύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ με τη συμφωνία να προβλέπει τη χρηματοδότηση έως 100 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη επενδύσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς.

Έτσι δημιουργείται ένα εγχώριο τραπεζικό οικοσύστημα που θα έχει στόχο τη χρηματοδότηση εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται, ή θέλουν να ασχοληθούν στο άμεσο μέλλον με τον, ιδιαίτερα ελπιδοφόρο όπως αποδεικνύεται, τομέα Ασφάλειας και Άμυνας.

Ήδη με τις τρεις αυτές συμφωνίες έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 325 εκατ. ευρώ, αλλά συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης μόχλευσης, η χρηματοδότηση αναμένεται να κινητοποιήσει διπλάσια κεφάλαια συνολικού ύψους έως 650 εκατ. ευρώ προς όφελος των τελικών δικαιούχων του προγράμματος.

Πάντως αν υποθέσουμε ότι θα επιτευχθούν ανάλογες συμφωνίες και με τις υπόλοιπες δύο συστημικές τράπεζες, τότε η διαθέσιμη ρευστότητα θα φτάσει τα 400-450 εκατ. ευρώ που με τη μόχλευση θα διπλασιαστούν σε 900 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική επιχειρηματικότητα καθώς σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες, ο τομέας της ασφάλειας και της άμυνας αποτελεί διαχρονικά έναν υποχρηματοδοτούμενο κλάδο, την ίδια στιγμή που η στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι περιορισμένη. Οι πρωτοβουλίες των τραπεζών για παροχή χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην άμυνα απαντάει ταυτόχρονα και με άμεσο τρόπο και στα δύο αυτά προβλήματα.

Τι προβλέπει η συμφωνία Εθνικής - ΕΤΕπ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) διευρύνουν τη συνεργασία τους, με στόχο να ενισχύσουν την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και να στηρίξουν ιδιαίτερα εκείνες που επενδύουν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Το νέο χρηματοδοτικό πακέτο, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ, αποτελεί την πρώτη ειδικά στοχευμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Εθνικής Τράπεζας στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μακρόχρονη συνεργασία των δύο οργανισμών, η οποία την τελευταία πενταετία έχει οδηγήσει σε πράξεις συνολικού ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Μέσω της νέας συμφωνίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους, προκειμένου να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις, να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Τουλάχιστον το ήμισυ της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί σε επιλέξιμες επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια παραμένει συχνά πιο δύσκολη, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Το χρηματοδοτικό πακέτο αποτελείται από 200 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης της ΕΤΕπ μέσω καλυμμένου ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας και από εγγύηση της ΕΤΕπ ύψους 50 εκατ. ευρώ. Οι δύο πράξεις θα επιτρέψουν στην Εθνική Τράπεζα να διοχετεύσει πρόσθετη χρηματοδότηση σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, τόσο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων όσο και για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Η χρηματοδότηση των 200 εκατ. ευρώ αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτιά για την ΕΤΕπ, καθώς είναι η πρώτη πράξη της Τράπεζας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας που πραγματοποιείται μέσω καλυμμένου ομολόγου. Πρόκειται για ένα καθιερωμένο εργαλείο των κεφαλαιαγορών, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση αξιοποιείται ως ένας νέος μηχανισμός για τη διοχέτευση χρηματοδότησης της ΕΤΕπ προς επιλέξιμες επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Παράλληλα, είναι η πρώτη χρηματοδοτική πράξη της ΕΤΕπ μέσω καλυμμένου ομολόγου με ελληνική τράπεζα από το 2019. Η συναλλαγή εξασφαλίζει στην Εθνική Τράπεζα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής της και στηρίζει την περαιτέρω αξιοποίηση των καλυμμένων ομολόγων στην ελληνική αγορά.

Η εγγύηση ύψους 50 εκατ. ευρώ συμπληρώνει το χρηματοδοτικό πακέτο, καθώς μέσω αυτής η ΕΤΕπ θα αναλάβει μέρος του κινδύνου από νέες χρηματοδοτήσεις που θα χορηγεί η Εθνική Τράπεζα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης του κλάδου. Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη.