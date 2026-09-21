Από τη Nvidia και την Tesla στον ΟΗΕ: Το πενθήμερο πρόγραμμα Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά πενθήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ με επίκεντρο την τεχνολογία, τις επενδύσεις και τη διεθνή πολιτική.

Στη Silicon Valley θα επισκεφθεί τις έδρες των Nvidia και Tesla, εστιάζοντας στην τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία.

Στη Νέα Υόρκη θα συμμετάσχει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα έχει επαφές με επενδυτές και ξένους ηγέτες.

Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, παρά το έντονο διπλωματικό κλίμα.

Η επίσκεψη συνδυάζει τεχνολογικό και οικονομικό ενδιαφέρον με γεωπολιτικές εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο. Snapshot powered by AI

Με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τεχνολογία, επενδύσεις, διεθνείς επαφές και γεωπολιτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά σήμερα Δευτέρα την πενθήμερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτος σταθμός είναι το Σαν Φρανσίσκο και η Silicon Valley και στη συνέχεια ακολουθεί η Νέα Υόρκη, όπου ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το πρόγραμμα των δύο πρώτων ημερών έχει πλέον ανακοινωθεί επίσημα από το Μέγαρο Μαξίμου και περιλαμβάνει ορισμένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ραντεβού.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου – Nvidia και Tesla

Η πρώτη ημέρα στο Σαν Φρανσίσκο είναι αφιερωμένη στην τεχνολογία και στις μεγάλες επιχειρήσεις της Silicon Valley.

Το πρωί, σε τοπική ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia, μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως στον χώρο των επεξεργαστών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στην έδρα της Tesla, με την αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ να αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως.

Τα δύο ραντεβού δίνουν από την πρώτη κιόλας ημέρα το στίγμα της επίσκεψης: τεχνητή νοημοσύνη, υψηλή τεχνολογία, καινοτομία και πιθανές επενδυτικές συνεργασίες.

Στις 18.30 τοπική ώρα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece, με τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Η τεχνητή νοημοσύνη και ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο τεχνολογικό οικοσύστημα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου – Δήμος Σαν Φρανσίσκο και Stanford

Η δεύτερη ημέρα ξεκινά στις 08.30, με συνάντηση του πρωθυπουργού με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του βάρους που έχει το Σαν Φρανσίσκο ως παγκόσμιο κέντρο τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Στις 12.00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο του Stanford, όπου θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ (Hoover Institution).

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες δημόσιες παρεμβάσεις του πρωθυπουργού κατά το πρώτο σκέλος της αμερικανικής περιοδείας του, καθώς το Stanford αποτελεί ένα από τα κορυφαία πανεπιστημιακά κέντρα παγκοσμίως και το Hoover Institution έχει έντονο αποτύπωμα στον χώρο της διεθνούς πολιτικής και στρατηγικής.

Από τη Silicon Valley στη Νέα Υόρκη

Μετά το διήμερο στο Σαν Φρανσίσκο, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη.

Εκεί το βάρος μεταφέρεται από την τεχνολογία στη διεθνή πολιτική, την οικονομία και τις διμερείς επαφές, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στο πρόγραμμα της Νέας Υόρκης περιλαμβάνονται επαφές με επενδυτές και επιχειρηματικούς παράγοντες, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα έχει η ομιλία του πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Παράλληλα, όπως συμβαίνει παραδοσιακά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, αναμένεται σειρά διμερών επαφών με ξένους ηγέτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το μεγάλο ερωτηματικό: Ερντογάν

Και κάπου εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον της επίσκεψης.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ο πρωθυπουργός έχει αφήσει ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης, εφόσον υπάρξει σχετική δυνατότητα. Παρόλα αυτά το κλίμα είναι ιδιαιτέρως βαρύ μετά τις εμπειριστικές δηλώσεις τόσο του Ερντογάν, όσο και του Χακάν Φιντάν για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.

Η συγκυρία καθιστά το ενδεχόμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς προηγείται η πρόσφατη επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα και οι επαφές του με την ελληνική πλευρά.

Έτσι, ενώ το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ έχει σαφή οικονομικό και τεχνολογικό προσανατολισμό, τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη θα στραφούν αναπόφευκτα και στο διπλωματικό παρασκήνιο.

Αυτό το πενθήμερο αμερικανικό ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την πρώτη διήμερη στάση στη Silicon Valley δείχνει ότι η κυβέρνηση θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην τεχνολογία και στις επενδύσεις, πριν από τη μεγάλη διεθνή σκηνή της Νέας Υόρκης.

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