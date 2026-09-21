Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και λίγες βροχές η Δευτέρα – Αλλάζει ο καιρός από τα μέσα της εβδομάδας

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Δευτέρα, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

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Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και λίγες βροχές η Δευτέρα – Αλλάζει ο καιρός από τα μέσα της εβδομάδας
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  • Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και βόρεια τη νύχτα.
  • Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα κυμανθεί μεταξύ 28 και 32 βαθμών Κελσίου στα ηπειρωτικά, με ανέμους βόρειους 3-6 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Την Τρίτη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς έντονες σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Εύβοια, με πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.
  • Την Τετάρτη θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βόρειους ανέμους 4-6 μποφόρ.
  • Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις και σταθερές θερμοκρασίες.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Δευτέρα, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν, τη νύχτα θα επεκταθούν και στην ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 16 – 30°C

Ανατολική Μακεδονία: 16 – 29°C

Κεντρική Μακεδονία: 19 – 31°C

Δυτική Μακεδονία: 15 – 30°C

Ήπειρος: 16 – 30°C

Θεσσαλία: 16 – 32°C

Νησιά Ιονίου: 21 – 30°C

Δυτική Στερεά: 20 – 31°C

Δυτική Πελοπόννησος: 19 – 31°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 19 – 31°C

Κυκλάδες: 21 – 28°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 15 – 32°C

Κρήτη: 19 – 29°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 20 – 30°C

Δωδεκάνησα: 23 – 30°C

Αττική: 17 – 31°C

Θεσσαλονίκη: 18 – 30°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες και βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Στα ανατολικά και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες νωρίς το πρωί, κυρίως στα θαλάσσια με βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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