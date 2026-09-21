Υπόθεση Μαντλίν: «Ήμουν κοντά της το βράδυ που χάθηκε» - Προκαλεί ξανά ο παιδόφιλος Μπρίκνερ

Ο 50χρονος,  ο οποίος είναι ο νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνιση της Βρετανίδας, συνεχίζει να δηλώνει αθώος

Δημήτρης Δρίζος

Υπόθεση Μαντλίν: «Ήμουν κοντά της το βράδυ που χάθηκε» - Προκαλεί ξανά ο παιδόφιλος Μπρίκνερ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ δήλωσε ότι πουλούσε ναρκωτικά σε παραλία την ημέρα της εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
  • Ο Μπρίκνερ παραδέχθηκε ότι προσπαθούσε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο το βράδυ της εξαφάνισης, καθώς μετέφερε ναρκωτικά στο τροχόσπιτό του.
  • Η γερμανική αστυνομία θεωρεί τον Μπρίκνερ βασικό ύποπτο και πιστεύει ότι έχει δολοφονήσει τη Μαντλίν, αλλά δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία.
  • Ο Μπρίκνερ έχει καταδικαστεί για βιασμό στο παρελθόν και αποφυλακίστηκε το 2022, ενώ έχει κατηγορηθεί λανθασμένα για την υπόθεση της Μαντλίν σε δημόσιες δηλώσεις.
  • Ο τηλεοπτικός ερευνητής Μαρκ Γουίλιαμς-Τόμας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τον Μπρίκνερ με την εξαφάνιση της Μαντλίν.
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Ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν δήλωσε ότι πουλούσε ναρκωτικά σε μια κοντινή παραλία όταν εξαφανίστηκε το κορίτσι. Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ υποστήριξε ότι η αστυνομία τον σταμάτησε τρεις φορές με το τροχόσπιτό του το βράδυ που εξαφανίστηκε η Βρετανίδα, αλλά τον άφησε να περάσει χωρίς να τον ελέγξει.

Παραδέχθηκε ότι προσπαθούσε να «φύγει γρήγορα», επέμεινε όμως ότι αυτό δεν είχε καμία σχέση με τη Μαντλίν. Ο Μπρίκνερ είπε ότι είχε το τροχόσπιτό του γεμάτο ναρκωτικά και δεν ήθελε να τα βρει η αστυνομία.

Υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση του παιδιού. Είναι η πρώτη φορά που ο 50χρονος Μπρίκνερ δίνει μια προσωπική περιγραφή των κινήσεών του από τότε που οι Γερμανοί εισαγγελείς τον χαρακτήρισαν βασικό ύποπτο, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής έκκλησης για πληροφορίες το 2020.

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος ζούσε κοντά στο πορτογαλικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ, όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν, την περίοδο που οι ΜακΚαν βρίσκονταν εκεί τον Μάιο του 2007. Μια τηλεφωνική κλήση διάρκειας 30 λεπτών πραγματοποιήθηκε σε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο Μπρίκνερ λίγο πριν εξαφανιστεί το κορίτσι, μέσω κεραίας κινητής τηλεφωνίας που βρισκόταν κοντά στο διαμέρισμα όπου κοιμόταν.

Το 2021, ο Γερμανός εισαγγελέας Χανς Κρίστιαν Βόλτερς δήλωσε ότι ήταν «100% βέβαιος» πως ο Μπρίκνερ είχε δολοφονήσει τη Μαντλίν και υποστήριξε ότι οι ερευνητές του βρίσκονταν πολύ κοντά στο να συγκεντρώσουν αρκετά στοιχεία για να του απαγγείλουν κατηγορίες. Ωστόσο, ο Μπρίκνερ δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για οποιοδήποτε αδίκημα που σχετίζεται με την εξαφάνιση της Βρετανίδας.

Όταν αργότερα απαλλάχθηκε από μια σειρά ξεχωριστών κατηγοριών για βιασμό και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, έπειτα από δίκη χωρίς ενόρκους στη Γερμανία, οι δικαστές επέκριναν την απόφαση της εισαγγελίας να τον συνδέσει δημόσια με την υπόθεση της Μαντλίν. Πέρυσι, ο Μπρίκνερ αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε ποινή επτά ετών για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας στο ίδιο πορτογαλικό θέρετρο το 2005.

Έκτοτε διαμένει σε ξενώνες αστέγων και ξενοδοχεία, από τα οποία όμως απομακρύνεται συχνά έπειτα από παράπονα άλλων ενοίκων ή επειδή αναγνωρίζεται από το προσωπικό.

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O Kρίστιαν Μπρούκνερ

Μιλώντας για πρώτη φορά για τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Μαντλίν, ο Μπρίκνερ δήλωσε:

«Ήμουν στην παραλία, όχι μακριά από το ξενοδοχείο της Μάντι, και πουλούσα ναρκωτικά.

Είχα πάει στην Ισπανία και πέρασα λαθραία τη μαριχουάνα στην Πορτογαλία. Με σταμάτησε η αστυνομία τρεις φορές στον δρόμο, ενώ έψαχναν τη Μάντι. Ευτυχώς, δεν βρήκαν τα ναρκωτικά. Το βαν μου ήταν γεμάτο.

Προσπαθούσα να φύγω γρήγορα. Υπήρχαν παντού μπλε φώτα που αναβόσβηναν και μπλόκα. Σκεφτόμουν μόνο: “Να φύγω από εδώ”».

Ο Μπρίκνερ είπε ότι «κρατούσε το στόμα του κλειστό» μέχρι σήμερα επειδή «η αστυνομία θέλει να με παγιδεύσει για την υπόθεση της Μάντι».

Ο Μαρκ Γουίλιαμς-Τόμας, ο τηλεοπτικός ερευνητής που αποκάλυψε την υπόθεση του παιδόφιλου Τζίμι Σάβιλ, είχε υποστηρίξει πριν από τέσσερα χρόνια ότι η αστυνομία «δεν είχε στοιχεία» που να συνέδεαν τον Μπρίκνερ με την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Ο Γουίλιαμς-Τόμας δήλωσε στη Daily Star ότι ο Μπρίκνερ υποστήριξε πως βρισκόταν 27 μίλια μακριά εκείνο το βράδυ μαζί με μια 17χρονη σύντροφό του και ότι οι δυο του

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