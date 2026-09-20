Πότε θα γίνει η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

Η αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα για το 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πότε θα γίνει η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η αλλαγή από θερινή σε χειμερινή ώρα το 2026 θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, στις 04:00, με τους δείκτες να γυρίζουν μία ώρα πίσω.
  • Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ελλάδα και την ΕΕ από τη δεκαετία του 1970 για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω καλύτερης αξιοποίησης του φυσικού φωτός.
  • Το 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την κατάργηση της αλλαγής ώρας, δίνοντας στα κράτη μέλη την επιλογή μόνιμης θερινής ή χειμερινής ώρας.
  • Η εφαρμογή της κατάργησης καθυστερεί λόγω έλλειψης συντονισμού μεταξύ κρατών μελών και προτεραιοτήτων όπως η πανδημία και η ενεργειακή κρίση.
  • Μέχρι να υπάρξει κοινή απόφαση στην ΕΕ, η αλλαγή ώρας παραμένει υποχρεωτική και γίνεται κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο.
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Η αντίστροφη μέτρηση για την καθιερωμένη αλλαγή ώρας και την επιστροφή στη χειμερινή περίοδο έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με το θεσμοθετημένο πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ρολόγια μας θα γυρίσουν πίσω, σηματοδοτώντας το τέλος της θερινής περιόδου.

Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή φέτος

Η αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα για το 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 το πρωί της συγκεκριμένης ημέρας, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δείχνοντας 03:00. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζουμε μία επιπλέον ώρα ύπνου, ενώ από εκείνη την ημέρα το ξημέρωμα θα έρχεται νωρίτερα, αλλά το σκοτάδι θα πέφτει επίσης πιο γρήγορα το απόγευμα.

Οι περισσότερες σύγχρονες ψηφιακές συσκευές (όπως τα smartphones, τα Laptops και τα έξυπνα ρολόγια) ενημερώνονται αυτόματα, ωστόσο στα παραδοσιακά αναλογικά ρολόγια η αλλαγή πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Πώς καθιερώθηκε η αλλαγή ώρας

Η ιδέα της αξιοποίησης του φυσικού φωτός της ημέρας χρονολογείται από αιώνες, με διάφορες χώρες να την εφαρμόζουν κατά περιόδους κυρίως σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο, η συστηματική, ευρεία καθιέρωση της θερινής και χειμερινής ώρας στην Ευρώπη συνδέθηκε άμεσα με τις ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

Η βασική σκέψη πίσω από το μέτρο ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας. Μεταθέτοντας την ώρα κατά τους θερινούς μήνες, οι πολίτες εκμεταλλεύονταν περισσότερο το φυσικό φως του ήλιου, μειώνοντας την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό και περιορίζοντας έτσι τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, το μέτρο της θερινής ώρας εφαρμόστηκε σταθερά για πρώτη φορά ευρείας κλίμακας το 1975.

Γιατί συζητείται η κατάργησή της αλλαγής;

Το ζήτημα της κατάργησης της αλλαγής ώρας βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων.

Το 2018, έπειτα από μια πανευρωπαϊκή δημόσια διαβουλευτική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν εκατομμύρια πολίτες και η συντριπτική πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ του τερματισμού της εναλλαγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση του μέτρου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ το 2019, δίνοντας το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν μόνα τους αν θα παραμείνουν μόνιμα στη θερινή ή στη χειμερινή ώρα. Η υλοποίηση της απόφασης, όμως «κόλλησε» σε γραφειοκρατικά και πρακτικά εμπόδια.

Συγκεκριμένα:

  • Έλλειψη συντονισμού: Υπήρχε σοβαρός κίνδυνος τα γειτονικά κράτη-μέλη να επιλέξουν διαφορετικές ζώνες (άλλα τη θερινή και άλλα τη χειμερινή), γεγονός που θα προκαλούσε τεράστιο χάος στις μεταφορές, στις πτήσεις, στις επικοινωνίες και στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Αναβολές και προτεραιότητες: Τα επόμενα χρόνια προέκυψαν τεράστιες κρίσεις πλήρους προτεραιότητας για την Ευρώπη (όπως η πανδημία COVID-19 και η ενεργειακή κρίση), με αποτέλεσμα το ζήτημα της ώρας να περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Μέχρις ότου υπάρξει μια οριστική, συντονισμένη πολιτική συμφωνία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., η αλλαγή της ώρας παραμένει υποχρεωτική, με τους δείκτες να συνεχίζουν να πηγαινοέρχονται κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο.

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