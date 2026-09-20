Τέμπη: Στην Ελλάδα αποστολή του Ευρωκοινοβουλίου για τα μέτρα στον σιδηρόδρομο

Οι ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν την επίσκεψή τους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τέμπη: Στην Ελλάδα αποστολή του Ευρωκοινοβουλίου για τα μέτρα στον σιδηρόδρομο
ΕΛΛΑΔΑ
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Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοινώθηκε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα 21 ως τις 23 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να αξιολογήσει την πρόοδο από το 2023, εστιάζοντας στην ασφάλεια και στις υποδομές.

Αναλυτικότερα «η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με επικεφαλής την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών Dolors Montserrat, θα πραγματοποιήσει τριήμερη διερευνητική επίσκεψη στην Αθήνα και στη Λάρισα, προκειμένου να αξιολογήσει τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 2023.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα μέτρα ασφάλειας, η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η υλοποίηση των έργων για σιδηροδρομικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και οι ανησυχίες των αναφερόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών λογοδοσίας.

Οι ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν την επίσκεψή τους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα, όπου θα συναντηθούν με τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου πληγέντων.

Την επόμενη ημέρα, η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, πριν επισκεφθεί το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας της Λάρισας, συνοδευόμενη από εκπροσώπους του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να συναντήσουν εκπροσώπους της Hellenic Train. Η αποστολή θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 23 με συναντήσεις με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα και τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, καθώς και με την εθνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσώπους του Eθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ)».

Σημειώνεται πως η αντιπροσωπεία αποτελείται από τους: Dolors Montserrat (ΕΛΚ, Ισπανία), Isilda Gomes (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), Kosma Złotowski (Συντηρητικοί, Πολωνία), Ana Miranda Paz (Πράσινοι, Ισπανία). Την αντιπροσωπεία θα συνοδεύσουν οι: Μανώλης Κεφαλογιάννης (ΕΛΚ, Ελλάδα), Γιάννης Μανιάτης (Σοσιαλιστές, Ελλάδα), Μανώλης Φράγκος (Συντηρητικοί, Ελλάδα), Νίκος Παππάς (Η Αριστερά, Ελλάδα).

Σημειώνεται πως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 13:15 (τοπική ώρα), η αντιπρόεδρος της επιτροπής του ΕΚ Dolors Montserrat θα δώσει συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα ευρήματα της αποστολής στο Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα

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