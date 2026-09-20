Ανατριχιαστικά μαθήματα: Μετανάστες στη Βρετανία διδάσκονται να μην βιάζουν ανήλικες

Το βίντεο από το ανατριχιαστικό αυτό μάθημα έρχεται σε συνέχεια ενός φυλλαδίου που διανεμήθηκε σε μετανάστες με παρόμοιες «οδηγίες»

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ανατριχιαστικά μαθήματα: Μετανάστες στη Βρετανία διδάσκονται να μην βιάζουν ανήλικες
ΚΟΣΜΟΣ
8'
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  • Μία δασκάλα της ΜΚΟ Mamacita Foundation δίδαξε σε αιτούντες άσυλο στη Βρετανία να μην έχουν σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικα κορίτσια, εστιάζοντας στην έννοια της συναίνεσης και την ηλικία των 16 ετών ως νόμιμο όριο.
  • Η δασκάλα παραδέχθηκε άγνοια σχετικά με τη σωστή ηλικία συναίνεσης, προκαλώντας αντιδράσεις και επικρίσεις για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται.
  • Η Mamacita Foundation παρέχει υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο με διάφορες υπηρεσίες, αλλά το συγκεκριμένο μάθημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και κοινή γνώμη.
  • Πριν από το περιστατικό, η κυβέρνηση είχε εκδώσει επίσημο φυλλάδιο που ενημερώνει τους αιτούντες άσυλο για τους νόμους περί σεξουαλικής κακοποίησης και βίας κατά των γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Το φυλλάδιο και τα σχετικά εκπαιδευτικά υλικά τονίζουν την ισότητα των φύλων, την προστασία των παιδιών και την απαγόρευση της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ παρέχουν πρακτικές συμβουλές και αριθμούς βοήθειας.
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Οι αιτούντες άσυλο διδάχθηκαν πώς να αποφεύγουν να κάνουν σεξ με ανήλικα κορίτσια στη Βρετανία κατά τη διάρκεια ενός «βαθιά ανησυχητικού» μαθήματος σχετικά με τη συναίνεση, με έναν δάσκαλο να προειδοποιεί: «Είχαμε νεαρούς άνδρες να πέφτουν σε αυτό».

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν έναν δάσκαλο από τη φιλανθρωπική οργάνωση αιτούντων άσυλο Mamacita Foundation να λέει στους αιτούντες άσυλο ότι πρέπει να ζητούν από τους νέους την «ταυτότητα» τους όταν τους πλησιάζουν.

Η γυναίκα προειδοποιεί επίσης την τάξη των μεταναστών «να μην εξαπατηθεί» από τους Βρετανούς εφήβους που εμφανίζονται νεότεροι από την πραγματική τους ηλικία.

Στο βίντεο η δασκάλα είπε: «Για να έχεις μια κοπέλα, έναν φίλο, βλέπεις ένα 12χρονο, 13, 14, 15, 16, 17, πριν κλείσει τα 18 ή τα 19 και βλέπεις κάποιον, ποια είναι η σωστή ηλικία για ένα νέο άτομο πριν μπορέσεις να τον προσεγγίσεις για οτιδήποτε σεξουαλικό, οικειότητα;

«Παρακαλώ, αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό γιατί είχαμε νεαρούς άνδρες που έπεσαν σε αυτά τα πράγματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

«Λοιπόν, παιδιά, έχουμε την απάντησή μας. Είναι 16 ετών τόσο για την Αγγλία όσο και για τη Σκωτία. Νόμιζα ότι ήταν 18 για την Αγγλία, οπότε όλοι μαθαίνουμε.

«Γι' αυτό σας παρακαλώ, αν δείτε ένα νεαρό άτομο, ρωτήστε την ηλικία του. Μάλιστα, ζητήστε την ταυτότητά τους.

«Μην ξεγελιέστε, έχουμε νέους που μεγαλώνουν περισσότερο από την ηλικία τους.

«Στην πραγματικότητα, 14 χρόνια, 12 χρόνια, είναι ψηλότεροι από εμένα, οπότε μην ξεγελιέστε από το μέγεθος». Η φιλανθρωπική οργάνωση πίσω από τα «αηδιαστικά» μαθήματα συναίνεσης είναι το Ίδρυμα Mamacita, το οποίο παρέχει υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο στη Βρετανία. Η οργάνωση με έδρα το Αμπερντίν παρέχει στους μετανάστες «συνεδρίες pop-in, επισιτιστική υποστήριξη, εργαστήρια βιογραφικού σημειώματος και απασχόλησης, δραστηριότητες για νέους και χορό/γυμναστική για ευεξία». Ωστόσο, το Ίδρυμα Mamacita αντιμετώπισε έξαλλες αντιδράσεις για το κλιπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το Reform UK να χαρακτηρίζει το εργαστήριο «αηδιαστικό». Έρχεται μετά την προειδοποίηση των αιτούντων άσυλο σε επίσημο κυβερνητικό οδηγό να μην βιάζουν ή χτυπούν γυναίκες τον περασμένο μήνα. Μοιράζοντας το βίντεο στο διαδίκτυο το Σάββατο, ένας εκπρόσωπος του κόμματος είπε: «Είχαμε νεαρούς άνδρες, ξέρετε, να πέφτουν σε αυτά τα πράγματα». «Αυτά είναι τα λόγια ενός εργαζόμενου σε φιλανθρωπική οργάνωση που διδάσκει στους νεοαφιχθέντες μετανάστες την ηλικία συναίνεσης. «Ένας αηδιαστικός τρόπος περιγραφής των πολυάριθμων επιθέσεων που υφίστανται νεαρά κορίτσια από τη Βρετανία στα χέρια παράνομων μεταναστών ανδρών σε ηλικία μάχης.

«Το Reform UK θα τους κρατήσει και θα τους απελάσει. Φτάνει πια».

Εν τω μεταξύ, ο βουλευτής της Μεταρρύθμισης Mark Simpson περιέγραψε το βίντεο ως «βαθιά ανησυχητικό».

Σε επιστολή του προς τους διαχειριστές, κατηγόρησε το Ίδρυμα Mamacita ότι παραδέχτηκε ότι η οργάνωση «πιστεύει ότι ορισμένοι από τους άνδρες με τους οποίους συνεργάζεται δεν καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά είναι εκτός ορίων», αναφερόμενος στα σχόλια που έκανε ο εργαζόμενος σε φιλανθρωπική οργάνωση.

Ο κ. Simpson είπε: «Η ηχογράφηση είναι βαθιά ανησυχητική. Ο διοργανωτής παίρνει πρώτα λάθος την ηλικία συναίνεσης για την Αγγλία.

«Στη συνέχεια, ένας συμμετέχων δηλώνει ότι «μπορεί να είναι 14». Η ηλικία συναίνεσης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα 16.

«Δύο σημεία ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερα ανησυχητικά: Ένας οργανισμός που δεν μπορεί να παράσχει σαφή καθοδήγηση σε ένα τόσο ζωτικό ζήτημα δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να εκτελεί αυτόν τον ρόλο. Οι ενήλικες άνδρες δεν πρέπει να χρειάζονται ένα εργαστήριο που χρηματοδοτείται από το δημόσιο για να τους πουν να μην κάνουν σεξ με παιδιά. Αν το κάνουν, αυτό είναι θέμα αστυνόμευσης και ελέγχου της μετανάστευσης».

Ένας εκπρόσωπος του Ιδρύματος Mamacita είπε στο GB News: «Λάβαμε το email και τη συνημμένη επιστολή του Mark Simpson MSP την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 στις 8:31 μ.μ.

«Στη συνέχεια δημοσίευσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν έχουμε μια λογική ευκαιρία να απαντήσουμε.

«Θα χαιρόμασταν την ευκαιρία να διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα απευθείας πριν κοινοποιηθούν δημόσια τα συμπεράσματα.

«Ανησυχούμε ότι οι εθελοντές έχουν εκφράσει φόβους για την ασφάλειά τους μετά την προσοχή στο διαδίκτυο.

«Χαιρετίζουμε τον δίκαιο έλεγχο και τη συζήτηση με σεβασμό και ζητάμε από όλους να εξετάσουν την επίδραση των λόγων τους στους εθελοντές και στους ανθρώπους που έχουν πρόσβαση στην κοινοτική υποστήριξη.

«Οι αφοσιωμένοι εθελοντές μας κάνουν το έργο μας δυνατό και είμαστε ευγνώμονες για την καλοσύνη και τη δέσμευσή τους στους ανθρώπους του Αμπερντίν.

«Παραμένουμε πρόθυμοι να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με εκλεγμένους αντιπροσώπους, δημόσιους φορείς και εξειδικευμένους οργανισμούς για να ενισχύσουμε την κατανόηση και τη διασφάλιση της κοινότητας».

Η Daily Mail προσέγγισε τη φιλανθρωπική οργάνωση και επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών για περαιτέρω σχόλια.

Το περιστατικό έρχεται μετά την προειδοποίηση των μεταναστών τον περασμένο μήνα σε επίσημο κυβερνητικό οδηγό να μην βιάζουν ή χτυπούν γυναίκες.

Η δημοσίευση του Υπουργείου Εσωτερικών που καθορίζει τους «κανόνες και τις προσδοκίες» της ζωής στη Βρετανία θα παραδοθεί στους αιτούντες άσυλο ως μέρος μιας εκπαιδευτικής εκστρατείας.

Προειδοποίησε: «Αν κάνεις σεξ με κάποιον χωρίς τη συγκατάθεσή του, αυτό ονομάζεται βιασμός. Ο βιασμός είναι σοβαρό έγκλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Το επτασέλιδο φυλλάδιο, που δημοσιεύτηκε στον απόηχο μιας σειράς φρικτών βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων από αιτούντες άσυλο, προειδοποιεί επίσης τους νεοαφιχθέντες να μην «ακολουθούν κάποιον ή να εμποδίζουν το δρόμο του» ή «να κάνουν αγενείς ή προσβλητικές χειρονομίες».

Οι αιτούντες άσυλο καλούνται να μην «κάνουν ποτέ σεξουαλικά σχόλια σε κάποιον, ακόμα κι αν νομίζουν ότι είναι κομπλιμέντο» ή «σφυρίζουν ή κάνουν θορύβους φιλιού σε κάποιον».

Ορίζει ότι είναι παράνομο να κάνεις σεξ με κάποιον κάτω των 16 ετών, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Ακόμα κι αν πουν ναι, εξακολουθεί να είναι παράνομο».

Το φυλλάδιο, με τίτλο «Κατανόηση συμπεριφορών και προσδοκιών στο Ηνωμένο Βασίλειο: Ένας οδηγός για αιτούντες άσυλο», αναμένεται να είναι διαθέσιμο σε μια σειρά ξένων γλωσσών.

Περιγράφει επίσης πώς η σωματική βία, οι απειλές και η ελεγκτική συμπεριφορά είναι μορφές ενδοοικογενειακής κακοποίησης και ισοδυναμούν με σοβαρό έγκλημα.

Λέει: «Καταλαβαίνουμε ότι το να έρθεις σε μια νέα χώρα μπορεί να είναι δύσκολο και ότι οι νόμοι και τα έθιμα εδώ μπορεί να διαφέρουν από τη χώρα καταγωγής σου.

«Αυτό το φυλλάδιο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι αναμένεται από εσάς όταν ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Και προσθέτει: «Αυτοί οι κανόνες και οι προσδοκίες δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους που ζητούν άσυλο, ισχύουν για όλους όσους ζουν εδώ».

Το φυλλάδιο συνεχίζει εξηγώντας ότι οι άνδρες και οι γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ίσα δικαιώματα και ότι οι γυναίκες επιτρέπεται να «εργάζονται και να κερδίζουν τα δικά τους χρήματα», να σπουδάζουν, να ταξιδεύουν ελεύθερα και «να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις για τη ζωή τους», συμπεριλαμβανομένου του αν θα παντρευτούν.

Προσθέτει ότι ένας σύζυγος, πατέρας ή αδελφός δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζει μια γυναίκα να εργάζεται ή να σπουδάζει. ελέγξτε τι φοράει ή πού πηγαίνει. σταματήστε να βλέπει την οικογένεια ή τους φίλους της. ή να πάρει αποφάσεις για εκείνη χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Το έγγραφο προειδοποιεί επίσης ότι είναι έγκλημα η λήψη σεξουαλικών εικόνων κάποιου χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Περιέχει συμβουλές και αριθμούς γραμμής βοήθειας για όποιον έχει υποστεί σεξουαλική ή άλλη κακοποίηση.

Ένα ξεχωριστό έγγραφο, «Κρατώντας τα παιδιά ασφαλή στο Ηνωμένο Βασίλειο», ορίζει ότι «τα μωρά και τα νήπια δεν πρέπει ποτέ να μένουν μόνα τους».

Τα παιδιά δεν πρέπει να «χτυπιούνται, να χτυπιούνται, να ταρακουνούνται ή να πληγώνονται» και ότι «το να μην δίνουμε σε ένα παιδί αρκετό φαγητό, καθαρά ρούχα, υγειονομική περίθαλψη ή ένα ασφαλές μέρος για να ζήσει» ισοδυναμεί με παραμέληση.

Το υλικό έχει επίσης αναπαραχθεί ως μια σειρά από αφίσες με εικονογραφήσεις σε στυλ κόμικ, πιθανώς για να εκτεθούν σε ξενοδοχεία ασύλου και άλλους τύπους καταλυμάτων μεταναστών.

Πέρυσι υπήρξαν 41.472 αφίξεις με μικρά σκάφη – οι περισσότεροι από τους οποίους ζήτησαν άσυλο – και από αυτούς οι 34.201 ήταν άνδρες.

Οι μεγαλύτερες εθνικότητες μεταξύ των αφίξεων μεταναστών στη Μάγχη πέρυσι ήταν οι Ερυθραίοι με λίγο περισσότερους από 7.600, οι Αφγανοί (4.800), οι Ιρανοί (4.400), οι Σουδανοί (4.400) και οι Σομαλοί (3.800).

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